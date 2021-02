López, Amezcua y Mazón Rubio nombres de peso en el beisbol caribeño

Mazatlán, Sin.- El beisbol, está lleno de grandes jugadores, grandes directivos, que se convierten en piezas claves de sus equipos, los cuales merecen ser galardonados y premiados por su trayectoria dentro de este deporte.

Y ese fue el caso de los tres inmortalizados en el pabellón del Salón de la Fama del Beisbol del Caribe, Enrique Mazón Rubio, Adán Amezcua y Rodrigo López.

Estos tres apasionados al deporte de los batazos y de las grandes atrapadas, estarán junto a grandes estrellas del beisbol caribeño, como Héctor Espino, Vicente Romo, Luis Arroyo o el mismo Roberto Alomar.

Y bien dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, pero para Adán Amezcua fue todo lo contrario y en Mazatlán, el “General” fue recibido con el honor máximo para los peloteros que han jugado Serie del Caribe.

“Estoy contento de que me hayan dado este reconocimiento, ya que siempre es un orgullo el haber representado a México en varias ocasiones y que más que feliz de estar aquí en tu casa, rodeado de tu familia”, dijo Amezcua

Una de las cosas que ha sido la cereza del pastel, es que en esta edición 63 de la Serie del Caribe, los Tomateros de Culiacán están representan de nueva cuenta a México en el clásico caribeño, equipo donde Amezcua y López defendieron por mucho tiempo.

“Claro que me siento contento de que me den este reconocimiento, es agregarle un plus a mi carrera y esto es un fruto, hay gente que le pone atención y orgulloso de compartir con grandes nombres este pabellón, como Roberto Clemente o el mismo Héctor Espino y que Culiacán este peleando por otro título del caribe es un plus”.

El "General" Amezcua es profeta en su tierra. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

“Ya después de no estar como jugador activo, no te esperas un reconocimiento así y siempre trato de dar lo mejor de mí y posteriormente vienen este tipo de frutos, pero este sinceramente no me lo esperaba”, expresó López.

Lastimosamente en este evento no pudo estar el Ingeniero Enrique Mazón Rubio, pero fue su hijo, Enrique Mazón Cubillas recibió el galardón, pero se dice que está muy orgulloso de todo lo que ha hecho su padre, como directivo y organizador de la Serie del Caribe.

“Muy emotivo el reconocimiento que le dan a mi padre, ya son cerca de 31 años los que mi padre ha estado frente de la organización de Hermosillo y es merecido, por el trabajo que ha hecho, esto es a base de amor al equipo, al deporte, para mi padre los Naranjeros es el equipo de sus amores y la toda su pasión”.

La encomienda de los Mazón ahora es seguir con ese legado que le ha dado su padre, para mantener la pasión del beisbol, “Yo estoy apoyando a mi padre siempre, pero hay que mantenernos rectos en lo que hacemos”.

Mazón Cubillas, espera que los Naranjeros lleguen al campeonato y dijo que los 16 veces campeones solo le faltó el apoyo de su gente, que espera tenerla muy pronto.

















