Listo el rol del Torneo Infantil de la Liga Mexicana del Pacífico

Ya está disponible el calendario del segundo torneo infantil de la Liga Mexicana del Pacífico, ya tiene el rol de juego oficializado para arrancar el 25 de agosto en el Estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón y sus inmediaciones, con un calendario total de 25 juegos en la categoría 11 a 12 años.

Los duelos de inicio comenzarán a las 8:00 horas, serán Grupo México vs. Sultanes de Monterrey, Algodoneros de Guasave vs. Mayos de Navojoa y Lanzadores del Futuro vs. Tomateros de Culiacán.

Mientras que a las 10:00 horas se miden Cañeros de Los Mochis vs. Yaquis de Obregón, Águilas de Mexicali vs. Naranjeros de Hermosillo y Venados de Mazatlán vs. Charros de Jalisco.

Los playoffs encararán desde los cuartos de final a los dos primeros clasificados de cada grupo y a los dos mejores terceros lugares, jugándose el sábado 26 a partir de las 18:00 horas, dejando el domingo 27 para las semifinales y la gran final.

El rol de juegos contempla que cada equipo juegue al menos en una ocasión en el Estadio Yaquis, además de que un total de 10 de los 25 duelos que se jugarán a 6 entradas, serán transmitidos en vivo y en directo por Telemax Sonora, así como en las redes sociales oficiales de Grupo México y de la Liga Mexicana del Pacífico.