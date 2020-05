¿Liga Mexicana del Pacífico con puros mexicanos?

Mazatlán, Sin.- Aún falta mucho para el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, pero en los últimos días, se ha levantado especulación de que algunos clubes de la pelota invernal estarían jugando con puros mexicanos para la campaña 2020-2021.

Esto se debe a la crisis económica que atraviesan los equipos y que la temporada no será redituable en lo absoluto, el plan que la Mex-Pac planea para el arranque de su liga, es jugar con el 30% de los aficionados en el parque, mermando las entradas y el consumo de este, dando un fuerte golpe a los clubes.

Algunos directivos han puesto sobre la mesa la posibilidad de jugar solamente con elementos nacionales, esto en pro de reducir el golpe económico para los equipos y estimular al mercado nacional, que no ha tenido actividad este verano. La decisión aún no está tomada y hay quienes no están de acuerdo.

Por otro lado el Presidente de la Liga Omar Canizales ya habló al respecto sobre esta decisión “Nosotros visualizamos como una oportunidad, en ligas menores hay mucho talento mexicano que podría reportar con nosotros, pero no los dejan hasta que termina Minor league y algunas veces los restringen por aquello de fatiga extrema, entonces los mandan a la Arizona Fall League” dijo en una entrevista para el portal playball.com

También el mandamás, no descartó jugar con Grandes Ligas aztecas, en caso que no se juegue esta temporada en la gran carpa.









Si Major League no pudiera llevar a cabo su campeonato tendríamos la oportunidad que esos jugadores que quieren mantenerse en forma querer venir al Pacífico para mantener su mejor estado físico y poder llegar en febrero o marzo a los campos de entrenamientos en su mejor momento Omar Canizales









Aunque para la Liga Mexicana del Pacífico, no sería la primera vez que se juegue de esta forma, ya que hay antecedentes que en la temporada 1982-83 la LMP jugó con puro elemento nacional debido a la devaluación del peso.

























