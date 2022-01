Las Plebes cierran su try out nacional

Mazatlán, Sin.- Este fin de semana se llevó a cabo el primer try out nacional, para el naciente equipo de baloncesto, Las Plebes, que participaran en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, el cual arranca el próximo 26 de febrero.

Pese a las condiciones que se han dado por la pandemia, la Cancha de la Escuela Secundaría 5, recibió al talento nacional, que se dio cita para buscar ese lugar y abrirse paso en el profesionalismo, de las cuales solo cuatro de ellas realizaron las visorias.

Pese a eso, el ánimo no bajo, y la mazatleca Sofía Moreno, jugadora franquicia de Las Plebes y en categoría de jugadora protegida catalogada por la liga, también estuvo entrenando fuerte en este chequeo de talento dirigido por Ladis Gutiérrez, director deportivo del club.

“Nos afectó un poco el tema este de la pandemia, algunas jugadoras no pudieron venir para el Try Out Nacional porque algunas de ellas habían dado positivo y otra por un compromiso, sin embargo, a ellas se les va a invitar a venir a ganarse un lugar en la pretemporada tentativamente a iniciar ya sea el 24 y 31 de este mismo mes de enero”, externó Emir Audelo, presidente de Las Plebes Basketball Club.

Las nacionales que acudieron a este try out, dividido en tres sesiones, fueron Dania González y Jéssica Martínez, ambas originarias de La Paz; Nicole Rodríguez (Estado de México) y Fernanda Imperial (Los Mochis).

Las Plebes tuvieron mucha actividad este fin de semana. Foto: : Cortesía | Las Plebes Basketball

Cada una de las jugadoras aprovecharon para agradecer al club, buscando ese lugar, que tendrán en conjunto con las jugadoras locales, quienes también participaron en este try out, buscando tener ritmo.





