La sinaloense Aylin Aviléz fue borrada de la lista del Mundial

La jugadora culiacanense Aylin Aviléz no participará en el Mundial de Fútbol Femenil Sub-20, que se disputará en Costa Rica, debido a que la actual directora técnica de combinado tricolor, Ana Galindo, no la convocó.

Aviléz había sido ese pilar clave para avanzar al Mundial, destacando como la artillera de esa selección que participó en el Pre-Mundial, pero luego del turbio caso de Maribel Domínguez, no fue solicitada por la entrenadora, que el pasado martes reveló la lista de las que si van al Costa Rica.

También puedes leer: ¿Podrá el Mazatlán Femenil vencer al América?

Para la joya de la cantera de Rayadas, el nivel que ha tenido en la Liga es muy bueno, además de que lleva tres goles en lo que va del torneo y que la Selección solo tendrá dos delanteras para el Mundial, América Frías y Alexis Villanueva.

Tras no ser considerada y ser parte de todos los procesos con las selecciones menores, la jugadora sinaloense no ha dicho nada al respecto, y algunos aficionados en redes se han comenzado a manifestar por no ser contemplada Aylin en esa lista.

A enfocarse en la liga

La “Culichi”, ahora tendrá que esperar para ser considerada por la selección mayor, aunque tiene 19 años de edad, quedándole poco tiempo para dar el salto a la categoría grande en selecciones nacionales.

Ahora no le queda más que enfocarse en Liga, donde además es la goleadora de este campeonato para Rayadas, quienes quieren volver a alzar el trofeo de campeón, luego de quedarse en semifinales el torneo anterior, algo que dolió en el seno de las regias.

Para saber

El campeonato inicia el miércoles 10 de agosto y México comparte grupo con Alemania, Colombia y Nueva Zelanda.