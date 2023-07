La Selección Mexicana de futbol me salvó la carrera: Jordan Carrillo

El jugador de Culiacán, Jordan Carrillo, quien milita en la segunda división de España con el Sporting de Gijón, menciono que la Selección Mexicana le salvó su carrera futbolística.

Durante una entrevista para el programa TDN menciona el joven sinaloense que fue poco lo que hizo eventualmente quedarse en la disciplina de la escuadra lagunera y poco a poco se forjó un lugar en Santos Laguna, si no también en categorías menores del tri.

También puedes leer: Alan Medina quiere ganarle a Monterrey

"Ya cuando tenía tiempo le escribía a mi papá diciéndole que me quería regresar, pero no lo enviaba, fueron muchos meses así, pero yo por no decepcionarlos me aguanté, nunca lo envié y aquí estamos. Hace poco lo conté".

"También que los primeros meses que estuve ahí mencionaba una propuesta de que en seis meses me iba a regresar, ya no quería, ya no aguantaba, pero cuando se iba a acabar la temporada había rumores que me iban a llamar a selección, desde ese entonces dije 'nombre que si me llaman va a estar muy perro', como veía a los otros compañeros de lo mejor, dije que si me llaman a selección me voy a tener que quedar sí o sí", relató Carrillo quien también señaló que le dijeron que estaba convocado a Selección Mexicana poco después de perder una Final.

"No es como que estoy en selección y me voy, si me llaman me quedo, si no, me voy de vacaciones y me regreso. Ahí me tocó jugar la Final, la perdimos contra Atlas y terminando el partido me dijeron que había sido convocado, estaba triste, pero me puso contento que me convocaran y aquí estoy", concluyó Jordan Carrillo.