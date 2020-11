La maestra del yoga deportivo

Mazatlán, Sin.- El yoga en los últimos años ha tomado mayor fuerza, pues es la representación de conectarse con uno mismo, en el cuerpo, la respiración y la mente, siendo uno de los ejercicios que los deportistas han tomado para tener un mejor rendimiento en el deporte.

Marisol Velarde, una joven comunicóloga de profesión e instructora por pasión, la tuvo “muy clara” desde que conoció esta disciplina a los 11 años de edad. Sabía que ella tomaría la práctica del yoga.

La joven imparte la disciplina en el puerto. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Yo conocí esta disciplina y me enamoré de ella, a los 11 años, una tía que vivía en los Estados Unidos me enseño esta disciplina y desde ahora no la he dejado, es una conexión muy fuerte que tienes contigo misma y ahora trato de impartirle eso a mis alumnos”, dijo la joven instructora.

Uno de los objetivos por los cuales Marisol comenzó a enseñar esta disciplina en el puerto fue para impartir la cultura del yoga y que los practicantes controlaran sus emociones para tener un mejor rendimiento, tanto físico como mental.

Con esas metas y objetivos, en el 2019 comenzó un difícil camino para buscar la especialización, al comenzar primero con la certificación, por parte de la Federación Mexicana de Yoga, en la parte deportiva.

“Hace un año estuve en la Ciudad de México en busca de mi certificación, hice las pruebas en la federación y quiero recalcar que es una federación muy consciente con las personas que sufren de ansiedad y estrés y sobre todo formar a los niños con esta disciplina”.

La ahora maestra ha sabido sacar mucho provecho a su disciplina, ya que una de las cosas que más le gusta hacer es impartir su serenidad a sus compañeros de trabajo, que muchos de ellos, viven del deporte.

“Yo con mis compañeros de trabajo siempre trato de inculcarles eso, el Yoga, es amor a ti mismo, a tu cuerpo y comenzamos a practicarlo, primero ahí en el Instituto Municipal del Deporte, se vino la pandemia y comenzamos con las clases en línea, donde las daba por la página del Instituto y muchas personas lo hacían y ahora aquí estamos con las clases presenciales”.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

MARISOL Y EL YOGA SON UNO MISMO

Marisol se describe a ella misma como una persona apasionada, la cual fue uno de los motivos por los cuales comenzó dentro del yoga, ya que la conexión que hay entre la disciplina que practica y ella la convierten en una sola.

“Me gusta entregarme en lo que hago, me gusta ayudar a las personas y por eso es que imparto yoga, quiero que las personas que ayudo se pongan atentas a sus emociones, porque eso te puede dañar y siempre que me encuentro con una persona en situación de estrés o ansiedad siempre busco aportártele un poco de lo que yo sé”.

LOS BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL YOGA

Esta disciplina trae consigo muchos beneficios, uno de ellos, lo comenta Marisol, que en el deporte es muy importante mantenerte en buena condición física, comenzando desde la columna, que es primordial para el desarrollo físico del cuerpo.

“Mira, si nos ponemos analizar muy bien, con los ejercicios de respiración podemos enfocar toda la energía que hay en tu cuerpo, y enviarla al centro del columna y de ahí nacen todas las terminaciones nerviosas, para estar físicamente y mentalmente en equilibrio”, dijo.

“Sin duda otro de los beneficios que tiene es que activas todos tus órganos, tu sistema digestivo, alcaliniza tu cuerpo y el sistema inmune puedes estar más fuerte y en la parte física, fortaleces tus músculos, ganas elasticidad, tus huesos de ven más fuertes y el Yoga trabaja todo en conjunto, que crea un hábito”.

Foto: Cortesía │ Pixabay

Marisol sabe que todo su aprendizaje desde la certificación que obtuvo hace un año, será beneficiado, pues ella, no ha dejado de prepararse y va en camino de ser una de las mejores del puerto esta disciplina.

“Esto nunca termina, los cursos para la certificación son muy intensos por parte de la federación y gracias a eso, se abrieron muchas puertas, en autoaprendizaje y en autoconocimiento, esta es una profesión muy padre, ya que guías a las personas, pero sigo en ese proceso aún de estar con mis certificaciones”.

Cuando Marisol comenzó sólo tenía cinco alumnos, pero su crecimiento ha sido tal que ya tiene alrededor de 20 alumnos, siendo algo que beneficia a las personas que está con ella, pues como lo recalca les crea un hábito.

Uno de sus planes a futuro es tener su propio estudio y comenzar a impartir un poco más el yoga en el deporte, ya que ahorita lo hace con un grupo de niños de atletismo y les ha beneficiado mucho en su rendimiento.

Todo está en nosotros, nosotros mismos nos ponemos límites y con el yoga se puede reflejar un cambio en tu persona.

