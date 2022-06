La Liga Mexicana del Pacífico destapó su calendario de la temporada 2022-2023

Con algunas modificaciones a diferencia del año pasado, la Liga Mexicana del Pacífico presentó el calendario oficial de la temporada 2022-2023, el cual comenzará el próximo 11 de octubre, con la serie inaugurales entre Águilas de Mexicali en contra de Sultanes de Monterrey, Algodoneros de Guasave visitará a Culiacán y Venados harán lo propio ante el campeón Charros de Jalisco.

La primera vuelta está pactada para concluir en la serie del 18 al 20 de noviembre, para después cumplir con el calendario del rol regular, que finalizará el 29 de diciembre, para posteriormente arrancar los playoffs con los ocho equipos clasificados, del 1 al 29 de enero.

También te puede interesar: Venados podrá más movimientos de cara al inicio de la temporada de la LMP

En este calendario, hay 8 series de doble juegos, de la cual están pactadas para jugar siete entradas y están programadas para las siguientes fechas: 26 de octubre: Cañeros de Los Mochis vs. Mayos de Navojoa 27 de noviembre: Yaquis de Obregón vs. Sultanes de Monterrey 10 de diciembre: Naranjeros de Hermosillo vs. Algodoneros de Guasave 25 de diciembre: Naranjeros de Hermosillo vs. Cañeros de Los Mochis

Por su parte, el 26 de diciembre: Yaquis de Obregón vs. Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán vs. Charros de Jalisco, Sultanes de Monterrey vs. Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave vs. Mayos de Navojoa.

LAS SERIES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA LIGA

En la primera vuelta, la serie del 21 al 23 de octubre, se jugará en la casa de los Tomateros, el clásico de la LMP, en contra de los Naranjeros de Hermosillo. El primer clásico sonorense se jugará del 25 al 27 de octubre, Obregón visitando a Hermosillo

Para después del 28 al 30 de octubre, Culiacán recibirá a los Venados de Mazatlán, en el primer combate de la “guerra civil” y el clásico sinaloense entre ambas novenas. Hermosillo estará Mazatlán del 8 al 10 de noviembre y finalizará la primera vuelta con otro clásico de la LMP, cuando Hermosillo regrese al parque de Tomateros del 15 al 17 de noviembre.

Ya en la segunda vuelta, Culiacán le pagará la visita a Hermosillo del 25 al 27 de noviembre. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre los Naranjeros visitarán a los Yaquis de Obregón. Del 2 al 4 de diciembre Culiacán visita a Venados.

Y para finales del rol regular, Venados viajará a la casa de los Naranjeros de Hermosillo del 13 al 15 de diciembre, y del 20 al 22 del mismo mes, Culiacán culminará el clásico de la LMP en el parque de los Naranjeros.