La “chica maravilla” del emparrillado

Mazatlán, Sin.- Productora de televisión, baterista y deportista, ella es Coraima Ávila, una joven que ha demostrado que no tiene límites y que siempre va más allá de cualquier obstáculo.

Desde hace tres años, la comunicóloga llegó al puerto de Mazatlán para trabajar en una televisora local, pero su vida dio un gran giro, ya que se volvió una apasionada de los deportes.

“La verdad es que hago muchísimas cosas, tocó la batería, juego americano, futbolbeis, nado, corro, ando en bicicleta, no paro, pero el deporte que más me gusta hacer es el futbol americano”, dijo.

A pesar de nunca haber jugado futbol americano, Ávila aprendió de los golpes, literalmente, y se enamoró del emparrillado para siempre, dándole ese sentimiento de adrenalina en cada yarda y en cada jugada.

“Llegando a Mazatlán conocí a Daniela Arrellano, quien fue que me arrastró hasta este deporte, al principio me aterraba de ver cómo se pegaban y me llamó la atención y cuando menos lo pensé ya estaba en el campo”.

Fue de la mano del coach de Redskins, Guillermo Báez de la Mora, que comenzó a aprender, en el equipo femenil que tiene el club, ya que es todo un ícono del puerto y de la región.

“Con el coach Memo me dirigí y al principio, como todos los coaches, te van calificando tu desempeño y el vio potencial en mí, me fui enrolando cada vez, hasta que llegó el tema de la pandemia del Covid y se frenó un poco esto”.

“Jugué media temporada, se viene lo del Covid y comienzo a entrenar, esto gracias a mi compañero Jasso, que estuvo ayudándome y cuando regresamos a la actividad no llegué en ceros, sino que llegué con mucha hambre de ganar.

Coraima jugó su segunda temporada con Redskins de la Liga Arena Femenil, con una gran experiencia, ya que en los cuatro juegos que se desempeñó, fue un reto muy grande para la jugadora.

“Quedamos subcampeonas en la temporada 2019, no la podíamos creer, pero de esta que fue verdaderamente un reto y me quedé con el desempeño de cada una, aunque mermadas sacamos la temporada adelante”.

La jugadora ha jugado como Ala defensiva y hasta la fecha ella mantiene esa posición, demostrando esa rudeza que la caracteriza, pero en el 2021, tuvo que moverse a la ofensiva por tema de equipo.

“A mí me gusta mucho la defensa, pero claro que toda su posición tiene su chiste, hasta que en esta temporada que pasó me cambiaron a la ofensiva, que fue otro reto para mí”.

SUBCAMPEONA REGIONAL

Coraima también tuvo la oportunidad de jugar un torneo regional con el equipo de Leonas, donde obtuvo el segundo lugar en LEXFA, ya que fue invitada por el entrenador Miguel Millán, siendo una experiencia extraordinaria, ya que era la primera vez que jugaba en la modalidad de lingerie.

“En ese torneo había chicas de todas partes, Monterrey, Ciudad de México, Los Mochis, hasta de Brasil y el coach me habla para ser su refuerzo y jamás había jugado en lingerie y a partir de este torneo me gustó mucho esa modalidad”.

“Sin duda el reto en ese torneo fue muy complicado, entender el lenguaje con todas esas chicas y nos deja esa experiencia de participar”, enfatizó.

LA TELEVISIÓN Y EL AMERICANO, SUS GRANDES PASIONES

Coraima es una chica muy activa, ya que está detrás de una cámara o dirigiendo a un equipo muy grande para hacer la magia de la televisión y al mismo tiempo tiene un balón en sus manos, siendo una actividad que se ha vuelto su día a día.

A pesar de eso ella se ha dado el tiempo de estar en ambos lados, sacrificando algunas cosas y todo por la pasión que le imprime a cada situación que vive.

“Yo trato de balancear las cosas, mi día siempre comienza a las 5:00 de la mañana y es mi día a día, ir al gimnasio, cubrir mi jornada laboral que a veces es muy demandante, pero siempre trato de no descuidar las cosas que yo hago y a veces nos toca sacrificar el deporte por el trabajo”.

Eso sí, nunca se ha perdido ningún juego por estar trabajando, siempre ha sabido acomodar los tiempos para estar dentro del terreno de juego.













