La Asociación Mundial de Boxeo ratifica la pelea entre “Zurdo” Ramírez y Bivol

Tal parece que la pelea entre el boxeador mazatleco, Gilberto “Zurdo” Ramírez y Dmtry Bivol, estará muy cerca de darse, luego que la Asociación Mundial de Boxeo, ratificara el combate por el Campeonato Mundial de los Semipesados, que tienen en su poder el pugilista ruso, quien venció a Saúl “Canelo” Álvarez en su última defensa.

Bivol, no quería enfrentarse al “Zurdo”, por lo que había pedido enfrentarse al ex boxeador olímpico Joshua Buatsi, algo que la AMB no permitió, y Bivol, tendrá que pelear ante el mexicano, para exponer su título.

Ahora ambas partes tendrán que poner los contratos sobre la mesa, para que la pelea se lleve a cabo, pero aún existe una posibilidad de que Bivol y su promotora den un paso hacia atrás, y de ser así, la misma AMB, tendrá que poner el título en subasta, pero al que tendrán que enfrentar, es al mazatleco.

Y en caso de que se vaya a una subasta, las promotoras que están afiliadas a la AMB, solo tendrán la oportunidad de pedir una oferta, por el campeonato de Dmitry Bivol, pagado una cuota para enfrentar al campeón.

El Zurdo quiere ir por ese campeonato

Desde que subió a la división de los semipesados, Gilberto ha luchado por esa oportunidad que hoy tiene en sus manos y confía en que Bivol le dé la cara para de una vez por todas tener el cinturón en sus manos.

“Yo sé que tengo la inteligencia y la fuerza, además soy más guapo que él y le voy a ganar”, expresó el boxeador mazatleco, para ESPN, quien aún tendrá que esperar una respuesta por parte de su promotora Golden Boy Promotion.

Para saber

La última vez que se realizó una pelea mandatoria en la categoría de 175 libras, fue entre Dmitry Bivol, ante Sullivan Barrera, en el 2018, siendo triunfo del pugilista ruso.