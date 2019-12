Karen Aguirre es una entrenadora ‘con ángel’

De madre ciclista y familia 100% deportista, Karen Guadalupe Aguirre Romero ha sobresalido en diversas disciplinas desde muy pequeña, desde gimnasia, atletismo y triatlón, actividades que marcaron el comienzo de su carrera.

Desde los cuatro años comencé en la gimnasia artística con la maestra Miriam y con Sergio Sandoval Tirado, ellos fueron mis primeros profesores, donde me mantuve siete años practicando ese deporte, ahí estuve yendo a nacionalesy un pase internacional a Cuba, el cual no se pudo concretar Karen Guadalupe Aguirre Romero





Luego de destacar en la gimnasia, por motivos ajenos a ella cerraron el gimnasio donde entrenaba, por lo que tuvo que abrirse paso en otro deporte en el que también sobresalió desde pequeña, el atletismo.

“Comencé desde los 9 años a entrenar atletismo con el profesor Juan Manuel Viera, con él estuve participando hasta los 23, ya que de plano no podía ir, porque también hacía natación, para realizar las categorías puntuables, así como triatlones y acuatones”, menciona.

Desde los 9 años Karen ya era seleccionada estatal y regional en atletismo, y al mismo tiempo era integrante de la escuela de natación, donde fue parte principal de las competencias del serial atlético municipal de atletismo, donde tendría participación del 2001 al 2011.

Por mi mamá estoy aquí, ella hizo ciclismo, a mí no me tocó verla en acción, pero también mi hermana (Fátima) pues nació prácticamente en la pista, de ella aprendí mucho Karen Guadalupe Aguirre Romero





Siempre ha sido demasiado interactiva, por eso su mamá buscaba mantenerla activa en algo. Entre el atletismo, el ciclismo y la natación, el deporte siempre ha formado parte importante de su vida.

“Mi mamá me insistió mucho que entrara a natación, porque yo era muy atrabancada y me metió a un curso en el tráiler park La Posta, con el profesor Germán, y me jaló a las competencias porque me vio aptitudes. Después de muchas competencias y práctica, tuve mis medallas”.

Todas las experiencias obtenidas le abrieron la puerta para hacer triatlón de la mano de Juan Manuel Viera.

“Yo sabía nadar, andar en bicicleta y correr como si nada, y de ahí comencé a practicarlo hasta que fui agarrando más experiencias”.

Tras su práctica del deporte y las participaciones en el Triatlón Pacífico del 2012 al 2014, vino una de las etapas más difíciles y a la vez más bonitas de su carrera, ser entrenadora de natación.

“Yo abría cursos de natación, de ahí se abrió una vacante como profesora y comencé desde cero, con niños que no sabían nada, niños de cuatro años en adelante, comenzando con lo primordial”, recuerda.

Uno de los retos de su carrera fue entrenar a Claudia Aguirre, una chica invidente y de gran corazón que de su mano ha tenido uno de los logros más recordados en su palmarés.

“Cuando llegó Claudia fue en un curso de verano, ella venía nada más a relajarse, a sacar estrés, y en julio tomé las riendas de Claudia, me puse a estudiar para monitorearla”.

Claudia comenzó a cambiar su metodología de trabajo, siendo las primeras nadadoras en representar al estado en una Paralimpiada Nacional en Colima en este año, donde ganó medalla de oro.

“A Claudia tengo que explicarle cómo es el ejercicio y luego capta la idea y es lo bueno de ella, pero mi meta primordial es que mis alumnos aprendan, estén seguros y se diviertan para obtener algún resultado”.

Enfocada al 100% en su faceta de entrenadora, Karen comparte todos sus conocimientos a sus alumnos. Su meta es fomentar en ellos el amor al deporte que ella ha tenido desde pequeña.

LO QUE SE VIENE

Karen tiene en puerta los juegos estatales de natación, donde tendrá una participación con Claudia Aguirre. La preparación de la nadadora ha mejorado bajo su mando, tanto en tiempos como en rendimientos.

PALMARÉS DE ENTRENADORA

Entrenadora de natación con niños convencionales y de capacidades diferentes.

Paralimpiada Estatal Mazatlán, del 14 al 16 de septiembre.

Paralimpiada Nacional Colima 2019, del 22 al 24 de octubre.

