Julio Urías va por su sexto triunfo ante Arizona

Mazatlán, Sin.- Julio Urías se encuentra en gran nivel y lo ha demostrado con los Dodgers de Los Ángeles, equipo que no atraviesa su mejor beisbol y se encuentran en la tercera posición de la conferencia Oeste de la Liga Nacional con 23-18 y esta semana enfrentan a los Arizona D-Backs.

Urías, que en su reciente salida volvió a llevar al equipo angelino a la victoria, frente a los Marineros de Seattle, será el encargado de lanzar para el segundo juego de la serie, este martes, con la encomienda de sumar otro triunfo.

Tan solo en su anterior salida lanzó siete entradas completas, permitió dos hits, una carrera, regaló una base y ponchó a seis enemigos, mostrando que se pudo levantar de la derrota que le propinaron los Angelinos el 7 de mayo pasado.

“La verdad yo me he sentido bien, salida con salida me voy sintiendo mejor, aunque no sea la salida que espero, como la salida que tuve contra los Angelinos, pero uno va aprendiendo y la verdad me está gustando el rol de abridor”, dijo el “Culichi” para los Dodgers Network.

URÍAS UNO DE LOS MEJORES ABRIDORES DE LOS DODGERS

Tan solo en lo que va de la temporada, Urías esta a un triunfo de igualar a Clayton Kershaw en victorias, teniendo récord de 5-1 para el mexicano, contra el 6-3 del as de los Dodgers. De ganar este martes, sería el mejor pitcher del equipo, por encima de Trevor Bauler, que no ha tenido una buena campaña.





El “Culichi”, es el tercer mejor abridor del equipo, al menos en el renglón de efectividad, ya que tiene 3.26, Kershaw cuenta con 3.20 y Trevor Bauler con 2.20.

















