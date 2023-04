Julio Urías levanta la cara tras su segunda derrota de la temporada

Luego de ser severamente golpeado en sus pitcheos en dos juegos consecutivos ante los Cachorros de Chicago, el lanzador Julio Urías no le queda de otra más que levantar la cara y seguir trabajando para recuperar la confianza y volver a la senda del triunfo lo antes posible.

Los Dodgers perdieron 13-0 el pasado viernes, una derrota que fue muy dolorosa, porque casi le hacen el juego perfecto, pero que además Urías recibió dos cuadrangulares consecutivos, dejándolo en una posición comprometedora.

El sinaloense esperaba ir por esa revancha en contra de los Cubs, pero para su desgracia las condiciones, ni la suerte estuvo de su lado. “Me sentía bien, me sentía preparado, era mi revancha ante ellos, pero desgraciadamente me quedé corto”, expresó tras esa mala salida ante Chicago.

Urías sabe que fue un juego malo en general para ellos

Si bien, Dodgers recibió 17 hits por parte de la ofensiva de los Cachorros, solo siete fueron para él y cinco carreras de las 13 tuvieron su nombre, pero en general, el relevo estuvo malo al no poder frenar la ofensiva de Chicago.

“Son de esos juegos malos, tenemos que ver los videos para hacer los ajustes, no hay que demeritar el trabajo de ellos, nos dieron a todo el equipo y hay que dársela y para la otra hacer mejor trabajo”, dijo Urías después del juego.

Urías tendrá que esperar hasta el jueves, para volver al Dodger Stadium y enfrentarse a los Piratas de Pittsburgh, para volver a la senda del triunfo, y hacer una mejor salida, debido a que en su carrera los Cachorros de Chicago han sido el dolor de cabeza para el nacido en la Higuerita, Sinaloa.