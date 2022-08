Julio Urías le cortaron la cadena de 10 triunfos al hilo en la temporada 2022 de la MLB

Después de haber perdido el encuentro el día de ayer ante Milwaukee por un marcador de 4 a 0 en el Dodgers Stadium, Julio Urías saca sus conclusiones del juego:

"Son cosas que he venido haciendo, en las últimas 7 u 8 salidas he tratado de cambiar. Me siento bien, me siento consistente retratándome de jugar con mi propia mecánica y siento que estamos en buena posición expresa el sinaloense. Tratar de confiar en los lanzamientos, de seguir el ritmo, tratar de atacar igual, obviamente ha sido parte fundamental del progreso, seguir haciendo lo mismo, pero hoy desgraciadamente perdimos, las cosas pasan por algo, simplemente no queremos salir con el juego perdido", concluyó el serpentinero.

En el juego Urías no contó con el apoyo ofensivo del equipo Angelino, ya que no salieron finos con el bat y no funcionó.

Pero el zurdo tuvo una buena actuación en el montículo de los disparos, puesto que en solo seis entradas completas permitió dos hits, una base por bola y ponchó a siete bateadores.

Sin embargo, uno de esos dos hits fue un cuadrangular del Sonorense Luis Urías, quien dio la señal de ataque con ese vuelacerca que fue la primera carrera.

Con esto, la foja del mexicano Julio Urías quedó con 13 ganados y siete perdidos en lo que va de la temporada 2022 del Beisbol de las Grandes Ligas.

EL VISITANTE

-Eric Laure y cuatro relevistas más del equipo de Milwaukee se combinaron para proporcionar la blanqueada al equipo angelino.

DATO

-Julio Urías sufrió su primera derrota desde el 12 de junio, pues después hilvanó 10 victorias sin derrota.

-El mexicano Luis Urías se fue de 2-1, con una anotada y dos remolcadas.