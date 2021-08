Julio Urías continúa labrando su historia en Grandes Ligas

Mazatlán, Sin.- El lanzador sinaloense Julio Urías, le ha dicho a todo Grandes Ligas, que aquí manda él y eso lo ha demostrado con mucho carácter y temple cada vez que está en la lomita de los disparos, donde ya acumula 15 triunfos, siendo el líder solitario en ese departamento.

Urías igualó el récord que tenían varios de sus compatriotas en el rubro de ganados y perdidos, pues la historia dictamina, que su nombre aparecerá entre Fernando Valenzuela, que logró esa hazaña en 1983, luego Teodoro Higuera en el 85, Ismael Valdez, en el 96, así como dos históricos de los Tomateros de Culiacán, Rodrigo López, que lo hizo en 2002 y 2005 y Oliver Pérez, ídolo de Urías en la niñez.

Deportes Urías es el mexicano más rentable en Grandes Ligas

Ahora el nacido en la Higuerita Sinaloa, va por más, ya que ahora buscará de ir por el triunfo 16, que podría ser este sábado 4 de septiembre, cuando vuelva a subir a la lomita de los disparos para enfrentar al líder Gigantes de San Francisco.

En caso de lograr esa hazaña empataría de nuevo a Teodoro Higuera, Yovani Gallardo y Jorge de la Rosa, este fue el último mexicano en ganar más de 15 juegos en Grandes Ligas y lo hizo en el 2013, con la franela de los Rockies de Colorado.

MAGISTRAL LABOR

Julio César, ayer dominó por completo a los líderes de la conferencia Oeste de la Liga Nacional, con seis entradas trabajadas, no regaló base, le dieron cuatro hits, dos cuadrangulares y ponchó a siete y terminado con una efectividad de 3.17.

“La verdad es que me sentí muy cómodo, me sentía muy bien con mis lanzamientos y hoy lo conseguimos, fuimos inning por inning y atacar a los bateadores. Tenía en mente la confianza del manager y que me dejará llegar lejos y gracias a dios llegué a la sexta entrada”.

Con los par de cuadrangulares que le conectaron Soler y Freeman, el sinaloense dijo:”, caí al 3-2 con Soler, sabía que tenía a Freeman atrás y es un buen bateador, traté de atacarlo y desgraciadamente hizo swing y Freddy, sabemos el bateador que es y mantenerlo fuera en dos turnos, después del cuadrangular fue algo bueno”, dijo el “Culichi” en la conferencia de prensa post juego.

DATO

Urías también se convirtió en el lanzador número 40 en llegar a 100 apariciones en Grandes Ligas









Leer más aquí:

Deportes Julio Urías es un pilar importante en Dodgers

Deportes Julio Urías guía a Dodgers por el triunfo