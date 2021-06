Julio Urías buscará cobrársela a los Bravos

Mazatlán, Sin.- Todo listo para que este viernes, el equipo de los Dodgers de los Ángeles regrese a la acción y lo hará de la mejor forma, ya que el orgullo de Culiacán Sinaloa, Julio Urías, saldrá por su 12va salida para el equipo azul.

Urías enfrentará a unos Bravos de Atlanta, que vienen peleando muy fuerte en la división Este, apenas a dos juegos de diferencia de los Mets de Nueva York y buscará cobrar venganza, tras la última salida que tuvo ante San Francisco.

Deportes Luis Cessa y Luis Urías destacan en Grandes Ligas

Hasta el momento a Julio, mantiene la marca de 7-2 y a pesar que le hayan pegado contra San Francisco, el jugador se mantiene como uno de los brazos más confiables de Las Mayores y ha sido de gran ayuda para los Dodgers.

Apenas la semana pasada, el sinaloense cumplió cinco años en la Gran Carpa, destacando por el ponche que le dio a Curtis Granderson, cuando enfrentó a los Mets. Hoy el sinaloense es considera como uno de los mejores.

Rodrigo López, estandarte del beisbol mexicano e icono de los Tomateros de Culiacán, dijo que Julio va encaminado a ser un brazo que valga los 200 millones de dólares, si mantiene ese nivel de juego.

“Tiene el talento, solo era cuestión de madurez, de sentírsela, de creérsela, desde que llegó a Grandes Ligas tuvo altas expectativas, y de lo poco que lo conozco se me hace un tanto humilde, y esa misma humildad, no le permite representar lo que en realidad es”, dio el Ex Grandes Ligas, para Cancha.

Urías saldrá enfocado en dominar a los Bravos Foto: Cortesía | MLB México

También puedes leer: Luis Urías impulsa la carrera del gane para los Cerveceros

EL DUELO

Urías enfrentará a Ian Anderson, que no ha tenido salidas muy buenas con Atlanta y además viene de perder su último juego ante los Mets de Nueva York, donde lanzó cuatro entradas, le hicieron siete hits, cuatro carreras, siendo por cuadrangular, regaló una base y ponchó a seis, mantenido el récord de 4-2.

Ambos lanzadores buscaran retomar el camino del triunfo, en un duelo que será de lanzador derecho contra pitcher zurdo y que además está pactado para iniciar a las 17:20 horas tiempo del pacífico.













Lee mas aquí:

Deportes Julio Urías saldrá esta tarde en búsqueda de su séptimo triunfo

Deportes Víctor González, se lleva el primer triunfo de la temporada