Jugar 500 partidos es una vida: Nicolás Vikonis

Se dice fácil, pero jugar 500 partidos de manera profesional es algo increíble y Nicolás Vikonis, arquero del Mazatlán FC, es algo que ya experimentó y lo describe como una vida dentro de la cancha, llena de vivezas y experiencias, así como de días felices y noches tristes.

El arquero uruguayo, lleva 20 años de trayectoria dentro del futbol, y la tan ansiada cifra la cumplió el 7 de septiembre ante los Rojinegros del Atlas, en el Estadio Kraken, llevándose la ovación del público asistente.

“Es un montón lo que he jugado, hay un montón de anécdotas, y para mí es un motivo de orgullo, y sentirme muy bien para seguir jugando, y gracias a dios he sido un jugador sano”, compartió el arquero del Mazatlán.

La carrera del portero uruguayo comenzó desde los 16 años, en la temporada 2001-2002, jugando para Huracán de Buceo, para después pasar, en Féniz, Rampla Junior, Liverpool y Sportivo Cerrito, todos equipos de su país natal, para después dar ese paso a Colombia, con Atlético Bucaramanga, Patriotas y Millonarios, donde es muy recordado.

A México, fue traído al Puebla para la temporada 2018, marchándose en el 2020, como un ídolo, algo que está haciendo actualmente con Mazatlán FC, además de ser ese referente.

El arquero de Mazatlán tiene como meta hacer historia en el club morado. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Vikonis sigue enamorado del futbol

Una de las cosas que mantiene al arquero uruguayo en pleno nivel, es la pasión que todavía vive por futbol y que espera que dure mucho más, ya que es algo que lo mantiene en plenitud, para alcanzar más juegos como profesional.

“A mí me sigue pasando de mantener la brecha con el futbol, yo me levanto y quiero venir al estadio a entrenar y divertirme en los partidos, me da un sentido de vida muy lindo, y me gusta mucho”, compartió el portero.

Nico, no se ve haciendo otra cosa que estar bajo los tres palos, es un estilo de vida que quiere mantener para siempre. “Gran parte de mi vida la explicó desde el arco, la portería me ha dado valores y es mi santuario”.