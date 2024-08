Juegos Olímpicos París 2024: Imane Khelif la competidora que causó polémica en el box

Culiacán, Sin. - Imane Khelif, una boxeadora argelina, ha sido una figura polémica en los Juegos Olímpicos de París. Khelif, conocida por su habilidad en el ring, se vio envuelta en controversias debido a decisiones arbitrales cuestionables y declaraciones provocadoras.

Su estilo agresivo y su capacidad para conectar golpes poderosos la han convertido en una de las atletas más discutidas del evento.

¿Quién es Imane Khelif?

Imane Khelif es una boxeadora amateur que ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo en 2022, se enfrentó a una polémica en el Mundial de Boxeo de 2023 en Tashkent, Uzbekistán.

Fue descalificada del torneo por no cumplir con una "prueba de elegibilidad de género" no especificada. El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, Umar Kremlev, declaró que los resultados de las pruebas indicaron que Khelif y otras atletas tenían cromosomas 'XY'. Sin embargo, las conclusiones nunca se publicaron ni se detalló en qué consistieron dichos exámenes.

Polémica

El jueves 1 de julio la argelina tuvo una pelea de boxeo contra la italiana Angela Carini, cuando en el minuto 46 del combate esta última salió del ring, pues no soportó un golpe en la cara de Khelif.

Carini inmediatamente solicitó la retirada del combate, “Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora dije hasta aquí. No estoy aquí para juzgar a nadie. Si un deportista es así, no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no”, explicó la italiana.

Tras esto, varias fueron las especulaciones que decían que Imale era una mujer transgénero, lo que le generó cierta ventaja, lo que provocó cientos de comentarios divididos entre los internautas.

Por su parte, el Comité Olímpico de Argelia ha salido en defensa de su competidora, Imane Khelif, y ha criticado duramente a los medios internacionales por lo que considera una campaña de "difamación" contra la atleta.

En un comunicado, el organismo argelino afirmó: “Estamos enfrentando ataques y difamaciones poco éticos contra nuestra estimada atleta, Imane Khelif, basados en propaganda infundada de ciertos medios de comunicación extranjeros”. Sin embargo se aclaró que la atleta solamente tiene "niveles elevados de testosterona" o que presenta "hiperandrogenismo"

Cabe resaltar que en el país de Argelia, está prohibida la resignación de sexo, así como tratamientos médicos hormonales para la transición.