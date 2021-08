Juan Osuna es el “Kobe Bryant” mazatleco

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán, el baloncesto es un deporte que “jala” a muchas personas, algunas crecieron con los Chicago Bulls de Jordan y otras con los Lakers de Los Ángeles de Kobe Bryant, personaje en el que se centra la historia de hoy.

Juan Osuna comenzó a jugar beisbol en la Liga Muralla, casi obligado por sus abuelos, pero la pasión por el “Rey de los Deportes” jamás le tuvo, a pesar de participar en competencias estatales y nacionales, donde destacó en el infield.

“Cuando yo comencé en el deporte lo hice jugando beisbol, pero nunca me llamó la atención y le perdí el interés, era pitcher y primera base, pero el detalle es que me salió un quiste en el brazo derecho y no podía lanzar, tenía mucha molestia y dolor, me operaron y el quiste no era maligno”.

Osuna decidió dejar el beisbol para jugar baloncesto, al fallecer su abuela, él se inclinó más por el deporte ráfaga, yendo a las canchas a echar la popular cáscara, hasta que le comenzó esa pasión junto a sus hermanos y amigos del barrio.

“Mi primer torneo de Segunda Fuerza fue como a los 16 años, nos traía Edith Mariscal e hicimos un equipo de puro grande de la cuadra y a raíz de eso me comenzaron a invitar a varios torneos y fue como comencé a jugar y subir mi nivel”.

Juan comenzó a desempeñarse entre los mejores, siendo llamado en su momento al primer equipo de Delfines de Mazatlán como juvenil, donde estaba con jugadores como Patricio García y el ex NBA, Horacio Llamas.

“En esa primera etapa de Delfines me dio en lo personal la oportunidad de crecer como jugador, a tomar más experiencia, a pesar de lo que me pasó de niño con el tumor, pude desempeñarme muy bien e ir labrando mi propio terreno”.

Para aquellos tiempos el CIBACOPA apenas comenzaba, y los juveniles debían entrar en un cuarto para foguearse y desarrollarse mejor.

“Tuve la experiencia de jugar, porque estuve con una gran generación de experiencia y buen nivel, pues a esa edad y ese nivel sentía un poco de miedo”.

Su etapa como juvenil estuvo lleno de triunfos y como él lo explica, con mucha experiencia, por lo que en su etapa universitaria en la UADEO jugó varios regionales, hasta culminar su carrera y después pasar al profesionalismo.

“En lo profesional, jugué con los primeros Delfines, luego Tiburones y Lobos UAD, pero no me tocó el campeonato del 2008, no recuerdo por qué no jugué, pero no me tocó y luego me tocó jugar muy poco con Náuticos, donde ahí sí se logró el campeonato en el 2016, contra Hermosillo”, recuerda.

SU APODO

En el mundo del baloncesto, Juan Osuna no es conocido por su nombre, sino por su apodo, el cual es muy particular, ya que él es fiel aficionado a los Lakers de Los Ángeles, equipo donde desfiló toda su trayectoria el “Black Mamba” Kobe Bryant.

“Mi apodo sí viene del jugador, cuando yo iba a las cáscaras muchas veces no me dejaban jugar y cuando me dejan yo comienzo ver a él y me gustó porque él empezó desde abajo y cada vez se fue preparando para subir su nivel”, comentó.

“Y cuando ya jugaba con los mayores, por las jugadas me comenzaban a decir Kobe y se me quedó. De hecho mucha gente no sabe cómo me llamó, todos me dicen Kobe. Hay una anécdota con mi hermano César, que una vez hicimos un campamento y le quisimos poner campamento con César y Juan Osuna, pero yo le dije a mi hermano, oye, nadie nos conoce por nuestros nombres y al final le pusimos Campamento con Moño y Kobe Osuna”, menciona.

A pesar de tener 36 años, el futuro en el baloncesto del “Kobe” continúa, pues es capitán de Delfines de Mazatlán y le imparte experiencia a los jóvenes que van iniciando en el deporte ráfaga.

"Yo quiero seguir jugando, siempre impulsado por mi motor más grande, que es mi familia, mis hijos y mi esposa, que siempre han estado apoyándome en todo momento, por lo que estoy muy agradecido con ellos".









