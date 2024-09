Juan Kirk y Carlos “Mole” Castro pelearán por un puesto en la receptoría porteña

Mazatlán, Sin.- Venados de Mazatlán cumplió una semana de trabajo de pretemporada y la preocupación más recurrente de Luis Carlos Rivera para la campaña 2024-2025, será la del receptor titular, por la sobrepoblación de elementos de los cuales Juan Kirk y Carlos “Mole” Castro estarán peleando por ese puesto titular.

Kirk fue ese cambio importante que realizó Venados en la off season, al mandar al guante de oro en la campaña 23-24, Ricardo Valenzuela, a los Sultanes, para que el tijuanense, quien es del agradado de Jesús “Chino” Valdez, llegara a la novena roja.

“Venimos a defender esta camiseta, en un equipo de tradición y sabemos que ha tenido buenos receptores y uno viene a sumar a dar su máximo esfuerzo, y estoy agradecido por esta oportunidad”.

“En la pretemporada nos tenemos que basar en los resultados, para jugar al cien por ciento y buscar esa titularidad, ya el pasado está en Sultanes y ahora estoy aquí, en un hueco que no es fácil de llenar, porque me cambiaron con un guante de oro y muchas veces no se da el valor que tiene”, expresó Kirk.

La “Mole” va por su primera experiencia en el Pacífico

Venados también incorporó esta campaña a Carlos “Mole” Castro, quien está desde los primeros días de pretemporada y quien también peleará por ese puesto, pese a ser su primer año en la Liga.

“Muy contento de estar por primera vez en el Pacífico y contento de llegar al equipo subcampeón, esperando dar ese granito de arena, y vengó como utility como receptor, o infield, obviamente quiero ser titular, pero si se necesita de umpiere, también lo seré, estoy motivado por esta temporada”, dijo el dominicano.

A Castro le advirtieron que el Teodoro Mariscal es un estadio difícil, pero al mismo tiempo es un reto para los bateadores de su estilo, así que espera dar lo mejor de su para esta campaña.

“Vas a Mazatlán en un estadio donde la pelota no corre, en una Liga que es muy competitiva y uno viene a eso, uno va a buscar ser agresivo a la pelota y ya veremos cuántos cuadrangulares podemos pegar aquí”, explicó.