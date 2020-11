Juan José Pacho un histórico del beisbol del caribe

Mazatlán, Sin. - Con de 20 temporadas jugadas en la Liga Mexicana del Pacífico, cerca de mil imparables, dos títulos del Caribe y tres de Mex-Pac, Juan José Pacho, es uno de los jugadores históricos del beisbol, mexicano y del caribe.

Su trayectoria como manager lo han marcado, pues en el 2004 tomó el timón de los Venados de Mazatlán y con media temporada al frente del equipo, fue capaz de llevarlos al campeonato al vencer 4-1 a los Águilas de Mexicali y de paso representar a México en el mítico Estadio Teodoro Mariscal.

J.J. Pacho haría historia en el clásico caribeño logrando lo que ningún otro equipo mexicano, ganar una Serie del Caribe en su estadio local, lo que se convirtió en una fiesta para el puerto con aires carnestolendos.

“Han sido tres Series del Caribe, tres experiencias inolvidables, dentro de las experiencias una inolvidable en Venezuela, pero vamos con la primera en el 2005 fue increíble, jugarlo en casa, con equipo de casa y coronándonos en casa, es algo que nosotros recordamos y la afición más.

“Lo más bonito fue haber tenido gente disponible que se prestó, que se puso el jersey, que cuando llegó, llegó con el objetivo de ser campeón, gente como Vinicio Castilla, Erubiel Durazo, Jorge Campillo, en general todo el equipo. Fue una experiencia inolvidable, un domingo maratónico y dimos la satisfacción a la gente”, recordó J.J. Pacho.

Para el 2006 Pacho lograría el bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico para Venados, pero la historia no se repetiría en SDC donde tuvo marca de 0-6.

Para sorpresas de muchos, Venados volvería a repetir la hazaña de quedar campeón en el 2015, de nueva cuenta con Mexicali, en el Teodoro Mariscal y jugarían la Serie del Caribe en Santo Domingo, donde México terminaría superando a las potencias del beisbol.

La experiencia como manager le ha dejado grandes frutos en el beisbol. Foto: Cortesía │Venados de Mazatlán

“Yo llegué en 2015 a inaugurar un campo, no se pudo y me quedé con el equipo, agarramos una racha, directo al campeonato otra vez con un equipo que no se veía mucho en el papel, pero en el terreno eran súper hombres que merecieron y se logró con un equipo que se brindó.

“Fue una sorpresa, hicimos muchas cosas y entre ellas representar a México en Serie del Caribe, volvimos a hacerlo, ganamos seis juegos, invictos, con un jonrón de Jorge ‘Chato’ Vázquez se da el campeonato, después llegar al carnaval y desfilar con el trofeo, fue un gran cierre”, agregó el mánager de los rojos.

Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

CAMINO A MAZATLÁN 2021

A pesar de que Venados no ha tenido una buena temporada, el histórico numero 1 de la organización roja, no pierde la esperanza de estar de nueva cuenta al frente de México en una Serie del Caribe.

“Ahora que la fiesta va a ser en casa quieres estar de nuevo, no es fácil, mucha gente piensa que el ser aquí es para nosotros, pero no es así, lo queremos, no es fácil primero hay que estar en Playoff”, señaló.

Venados de Mazatlán busca repetir historia, del 31 de enero al 6 de febrero, cuando el Estadio Teodoro Mariscal reciba una edición más de la Serie del Caribe.









