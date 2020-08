Juan Francisco Palencia salió molesto con el arbitraje

Mazatlán, Sin.- Luego de la derrota de Mazatlán FC 4-3 ante Pachuca, Juan Francisco Palencia salió un tanto molesto por el penal que se le marcó a los Bucaneros en los últimos minutos de juego, pero salió satisfecho con el funcionamiento del equipo a pesar de la derrota.

“Me deja bastante incomodo como terminó el partido, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores que supieron sobreponerse de un marcador adverso, fue un partido que ambos técnicos salimos a buscar el arco, a pesar de eso salgó incomodo por la forma de como marcan el penal ya que contra Necaxa me quitan un penal que no revisaron y hoy no revisaron la falta que le hicieron a Aldo, que causó la jugada del penal.”

A pesar de eso Palencia tiene una semana complicada ya que el viernes enfrentará a Tigres en casa y buscarán sobreponerse de esta dolorosa derrota que los propinó Pachuca en los últimos minutos del encuentro.

“Mis jugadores saldrán muy fuertes, ellos están convencidos de lo que hicieron hoy en la cancha, ellos están convencidos y yo les tengo confianza a este equipo, hoy remontamos y seguiremos con este camino, y lamentablemente nos vamos con las manos vacías, pero es un equipo muy valiente y estoy convencido que llegaremos a la Liguilla” puntualizó el estratega.

Otra de las cosas que rescata el “Gatillero” de su equipo es su capacidad de reacción, la cual terminó con la racha negativa que venían arrojando de no poder anotar en los últimos encuentros jugados.

“Hoy salimos para atacar, mi equipo se planteó muy bien, incluso con el 3-3 buscamos seguir hacia adelante, mientras sigan jugando así pronto estaremos en zona de liguilla, vamos de menos a más y estamos recuperando gente que no teníamos, Millar y Camilo tuvieron un buen partido y vamos de menos a más y hoy demostramos personalidad” .

Mazatlán rompió la racha negativa de no poder anotar en últimos dos partidos, contra Necaxa y contra Pumas y hoy se despachó tres.









