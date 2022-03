Juan Carlos Mendoza sabe que ante Juárez, Mazatlán no dio un buen partido

Mazatlán, Sin.- El tiempo pasa y el Mazatlán Femenil cada vez tiene menos oportunidad de meterse a la liguilla, y es un tema que ha preocupado a Juan Carlos Mendoza, ya que el empate ante Juárez, no lo dejó nada contento.

“Lo importante fue que sumamos, no fue el mejor partido de mi equipo y sumamos por una individualidad, pero no me deja tranquilo porque el día lunes tenemos una visita complicada en Mazatlán y no tenemos que seguir con errores”, enfatizó.

Juárez por momentos tuvo un mejor parado y en su momento atacó con mucha fuerza a las porteñas, y que gracias a las atajadas de la portera Ubaldo, no cayeron los goles.

“Modificamos el orden táctico al medio tiempo con la intención de sacar un triunfo aquí de visita, controlamos los embates de Juárez en el primer tiempo. Tuvimos que modificar al ir perdiendo al marcador, pero gracias a Montse Peña que logró una individualidad para sumar”.

“Creo que el equipo físicamente se trabajó muy bien, esta vez no nos pega la parte física, Juárez nos ganó la parte táctica. Tenemos que volver a insistir en el orden táctico, pero en este juego no fue así y tenemos que trabajar para el siguiente compromiso, tenemos que ganar si o si, ya que queremos estar en la liguilla”.

Aún restan seis encuentros para que termine el torneo, y ahora las moradas no tendrán que dejar de escapar puntos, ya que ante Pumas, será muy importante mantenerse si es que el equipo quiere estar en liguilla.

“No tanto preocuparme, me ocupa que este equipo que ha venido de menos a más mejore, estoy más metido en ocuparme para darle herramientas a ella, para pelear un lugar en la liguilla”, finalizó Mendoza.