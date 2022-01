Juan Carlos Mendoza, contento el resultado del Mazatlán Femenil

Mazatlán, Sin.- Apenas dos juegos han transcurrido, desde que Juan Carlos Mendoza, técnico del Mazatlán Femenil tomó las riendas del equipo y las mejores que han tenido han sido muy notorias, debido a que en sus últimos enfrentamientos, han sacado resultados.

Tan solo en la jornada 2, el empate que le sacaron a uno de los equipos más peligrosos del torneo, como el Atlas, fue algo que llenó de tranquilidad al estratega, que dé a poco, va cambiando la mentalidad a las jugadoras.

“Es importantísimo sumar. Tuvimos una derrota dolorosa la semana pasada, porque íbamos ganando y lo terminamos perdiendo en los últimos minutos. Trabajamos mucho en lo mental, se mostró otra cara, queremos ser protagonistas”.

“No fue fácil jugarle al Altas, tienen calidad en todas sus líneas, así que contento porque se hizo un buen trabajo y hay que seguir trabajando para que venga ese primer triunfo”, explicó el técnico cañonero.

Ahora Mazatlán Femenil tiene como objetivo próximo sumar de tres, algo que sería sumamente positivo para el grupo, ya que desde el mes de octubre no han podido ganar, siendo una frustración para un sector del grupo, que estuvo la temporada pasada.

Se espera que el equipo pueda obtener su primer triunfo. Foto: Cortesía | Mazatlán Femenil

“Desde que llegué las cosas cambiaron positivamente, les hice saber que buscaba, y que no venía solo por cumplir. Las chicas ya no están pensando en perder, ya no es un equipo que se encierre, al contrario, buscamos ir al frente, ellas están para ganar en donde sea”, remató Mendoza.













