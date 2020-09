Jóvenes de Venados de Mazatlán en busca de un lugar

Mazatlán, Sin.- Sin duda, el equipo de Venados de Mazatlán se ha llenado de muchos jóvenes talentosos, la mayoría de ellos nacidos aquí en el puerto y dependen de las ligas locales para abastecer al equipo de peloteros en esta temporada atípica.

Hoy en el tercer día de entrenamiento llamaron la atención los jóvenes, debido a la práctica especial que tuvo en el Centro Deportivo Benito Juárez, la cual es la guarida de los Venados fuera del Teodoro Mariscal.

Uno de los mazatlecos que han venido creciendo desde la campaña pasada, es el lanzador Guillermo Arvizu, joven que creció viendo el bicampeonato de Venados y sobre todo, ver lanzar al ahora su coach Pablo Ortega.

“Pablo (Ortega) es un señor que sabe mucho de baseball y me va a ayudar a mejorar , me hizo algunas correcciones, cosas que hay que adoptarlo en el día a día. Me acuerdo que iba a los juegos y veía a varios caballos del equipo, ahora es un honor tener un ejemplo a seguir y agradezco a la organización por darme la oportunidad”, dijo Arvizu.





Los futuros Venados se mostraron motivados ante la confirmación del arranque de temporada con público, buscan ganarse un lugar para sumarse a Ignacio Marrujo y José Luis Urquidy como mazatlecos en el roster de activos, ellos son: Ferrol Heredia, Gonzalo Ledesma, Jesús Ríos, Jonathan Bernal, Marco Patiño, Pablo León, Burgueño y Arvizu. Otros porteños como Brayan Quintero, Italo Motta y Sebastián Díaz, buscan su lugar como jugador de posición.

Arvizu es de los jóvenes más fuertes para subir al primer equipo. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

PARA SABER

La sesión se realizó en la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde los jugadores continúan con un importante trabajo de preparación física, tras el paro generado por la pandemia de Covid-19, hasta el momento no se han dado casos positivos en el club.

















