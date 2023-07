José Urquidy va evolucionando de su lesión

Ya con más lanzamientos trabajados y retomando un poco la confianza dentro del terreno de juego, el pitcher mazatleco José Urquidy sigue trabajando fuerte para estar listo y volver con los Astros de Houston, quienes han sufrido mucho de lesiones esta temporada.

El porteño, había realizado sesiones de bullpen cortas el pasado martes y jueves, pero esta semana se le pudo ver dentro de los entrenamientos de los actuales campeones de la Serie Mundial, enfrentando turnos verdaderos ante Jeremy Peña y el cubano Yordán Álvarez, que también viene regresando de una lesión.

También puedes leer: Con todo y lesión: José Urquidy regresó a la senda del triunfo

Urquidy apenas ha logrado lanzar 20 lanzamientos, esperando subir a 50 para estar a prueba unos días en las sucursales de las menores de Astros de Houston, pero su prioridad es estar lo más sano posible, esperando su regreso para después del Juego de Estrellas.

“Estuve lanzando a 93-94 millas, hubo una bola que logré alcanzar las 95 millas por ahí pero me he sentido bien con los pitcheos y esto es bueno para mí”, explicó el jugador, quien desde el 30 de abril no lanza en un parque de Grandes Ligas, tras salir lesionado ante los Phillies de Filadelfia.

Traba fuerte para regresar

José Urquidy, volverá a tener sesión de bullpen este fin de semana, esperando una evolución mejor, pues sabe que su cuerpo y su brazo derecho con el que lanza, no está al cien por ciento, que es algo los trainers de Astros esperan dejarlo sano para su regreso.

“Conozco mi cuerpo y obviamente no estoy al cien por ciento, obviamente necesito eso tendrá que ir evolucionando poco a poco, al hacer al bullpen, hoy fueron solamente 20, tengo como mínimo que alcanzar 70 para regresar a mi ritmo y esperar ya llegar a Las Menores”, compartió Urquidy.