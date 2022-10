José Urquidy confirmó su presencia en el Clásico Mundial

El lanzador mazatleco de los Astros de Houston, José Urquidy dirá presente en el Clásico Mundial de Beisbol para representar a México, del cual hará mancuerna en la rotación abridora, junto al “Culichi” Julio Urías.

Urquidy, quien no ha tenido unas buenas salidas últimamente con los Astros, el cual es un serio contendiente para llevarse la Serie Mundial, donde el mazatleco tiene el récord de ser el latino con más triunfos, con tres.

También te puede interesar: Cinco peloteros mexicanos buscarán avanzar a la Serie Divisional

Aunque el manager de la Selección aún no ha sido revelado, Urquidy estaría haciendo el 1-2 en la rotación abridora, haciendo el equipo más potente, complementando con los relevos del equipo mexicano, que cada vez va tomando forma.

El mazatleco listo para la serie divisional

Sin duda, el duelo entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston tendrá un sabor especial, serie que inicia este martes en el Minute Maid Park, casa de la novena texana, debido a que se abre una posibilidad de que el mochitense Andrés Muñoz, se enfrente al mazatleco, esto a que Dusty Baker manager de Astros, usará al porteño como relevista.

Deportes José Urquidy hila su tercera derrota consecutiva ante Baltimore

“Esperemos responder cuando nos necesite el manager, para ayudar al equipo, hoy entiendo perfectamente mi rol y uno está listo para cualquier tipo de situación y no me afecta hacer abridor o relevo, si me necesitan ahí voy a estar”, explicó el porteño, en su última práctica antes de enfrentar a Seattle.

Urquidy solo espera volver a levantar el nivel con el que se le vio meses atrás, ya que no le ha ido nada bien en sus salidas, por lo que será importante dar la cara por Astros, que quiere volver a pelear por la Serie Mundial.