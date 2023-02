José Manuel Valdez, un futbolista que supera la discapacidad

La vida de José Manuel Valdez Lara siempre se perfiló hacia el deporte desde que era niño, específicamente en el beisbol, que es una de sus más grandes pasiones y que lo ayudó a desarrollarse como persona y más adelante como maestro, sin importar que tuviera una discapacidad.

El “Manny” nació con lo que en su momento los médicos le diagnosticaron como atrofiamiento muscular, al no tener las longitudes normales en sus brazos; sin embargo, usó esa discapacidad como una motivación para salir adelante.

“Los médicos me diagnosticaron atrofiamiento muscular, cuando yo nací, aunque tiempo después y leyendo, estudiando, descubrí que era otra cosa, porque el atrofiamiento es no tener movilidad en los brazos y yo tengo esa movilidad”, comparte.

Gracias a esa movilidad, José Manuel pudo jugar y estar en dos clubes de Mazatlán, primero el Muralla y después el Chololos, donde conoció a dos entrenadores importantes en su vida, el “Pollo” Herrera y Javier Montaño.

“Gracias a los entrenadores que fui conociendo, como ‘Pollo’ Herrera, quien me abrió las puertas del beisbol y Javier Montaño, logré ser un deportista nato, incluso ya de grande pude participar en una universiada, con la preparatoria Rubén Jaramillo”, explica

Como pelotero activo logró ir a un nacional y un regional, lo que también causó que los reflectores fueran hacia él, ya que en esos tiempos, el deporte adaptado era muy poco visto.

La meta es incorporar a esos jóvenes a la sociedad de una manera más independiente. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

“Fue muy bonito cuando me paré en esos eventos, era la primera vez que alguien con las características mías llegaba a participar como jugador, pero siempre disfrutando cada momento dentro del diamante”, dice.

Aunque en la actualidad el deporte adaptado ha tomado mucha fuerza, en aquellos tiempos era muy difícil ver a algún deportista sobresalir como lo hizo José Manuel, ya que no existía esa apertura como sucede en estos días.

La docencia fue una inquietud

El tiempo avanzó y “Manny” se perfiló para la carrera de Informática, de la que se graduó con honores, para posteriormente trabajar en el Centro de Atención Múltiple (CAM), en El Toreo, el cual sería también parte vital de su vida como entrenador.

“Yo tenía una inquietud de ser profesor, en su momento en el CAM no había maestro de Educación Física, pero de la mano de la profesora Aleida, quien me pedía su apoyo poco a poco me fui enrolando, ayudánndola primero en la parte de atletismo y ya después como su auxiliar e indirectamente me fui metiendo. El tener yo ya la base de docencia me motivó a estudiar la carrera de Educación Física, ya había aquí en Mazatlán, y me metí, teniendo buenos momentos porque me dio la oportunidad de hacer lo que en un momento buscaba”, dice.

Valdez Lara se enfocó en la carrera para dar un salto enorme con un proyecto como los Superhéroes, que nació a finales del 2019 gracias a la inquietud de Carlos Guzmán, primero de beisbol y después de futbol.

Nacen los superhéroes

El futbol es una disciplina con la que ha emprendido. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Cuando cursaba la carrera de Educación Física, Manuel tuvo de profesor a Diego Rodríguez, quien es presidente de la Liga Quintero Castañeda, quien le encargó un proyecto de una academia y tras su experiencia como auxiliar en el deporte adaptado, él se perfiló por ese camino. Fue así como nacieron los Superhéroes, junto a Carlos Guzmán, quien practicando toda su vida el beisbol quería encaminar a su hijo con autismo al deporte.

“Este proyecto nació de la escuela, Diego me presentó a Carlos, quien ya tenía esa inquietud y así nació el equipo, al principio nomás eran cinco niños, pero de boca en boca y con el apoyo de los padres de familia, el grupo fue creciendo, les enseñamos las bases del beisbol, ha sido todo un reto”.

Los Superhéroes le abrieron las puertas a muchos niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad. Manuel y Carlos han visto por los derechos de ellos como personas, y además de inculcarles a hacer más independientes, una labor que lleva poco más de tres años, sin tener algún costo.

“Ellos han avanzado mucho y nosotros con ellos, en un principio fue el beisbol y hace poco tuvimos un evento con otros equipos adaptados y ahora la rama va creciendo, hacemos futbol y queremos que ellos hagan más deportes y sean más independientes”.

El deporte adaptado

Gracias a proyectos como este y el apoyo de padres de familia, así como del Instituto Municipal del Deporte, el deporte adaptado ha ganado terreno poco a poco; ahora son ellos los que ponen el ejemplo al no demostrar ningún límite para hacer algo.

“Los mismos padres han llevado el deporte adaptado hasta donde está, porque ellos van contando las experiencias con sus hijos y los motivan, no solo hablando de Superhéroes, sino de otros deportes”, explicó.

Como entrenador del deporte adaptado, ya le tocó participar en el Paranacional realizado en Hermosillo el 2022, donde Sinaloa arrasó con medallas; además de estar como coach en una nueva disciplina como lo es el beisbol cinco, en el deporte convencional.

Dato

36 años tiene el entrenador y deportista