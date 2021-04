José Luis Zazueta es el “Perrón” del Triatlón

Mazatlán, Sin.- El triatlón es un deporte que exige mucho, ya que son tres disciplinas las que se practican en cada prueba, siendo ciclismo, natación y atletismo las tres ramas que se conjuntan para darle el nombre a esta exigente disciplina.

En el puerto, hay un joven al cual apodan el “Perrón”, su nombre es José Luis Zazueta, poseedor de grandes triunfos, pero con ellos ha dejado grandes sacrificios dentro de la pista, ya sea corriendo o pedaleando o a través del agua, sea abierta o cerrada.

José Luis Zazueta, a pesar de su corta edad, ha dominado las competencias en las que han participado. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Desde que era más joven (actualmente tiene 17 años), José Luis siempre le ha gustado el deporte, ya que comenzó dentro del tatami, practicando karate, pero después de llegar a cinta negra se inclinó por otros retos y encontró en el triatlón uno de ellos.

“Yo comencé como todos, primero por lo primero, comencé a tomar clases de natación para no ahogarme y ahí fui como conocí el triatlón, por la profesora Lourdes, que nos enseñó esa disciplina y desde los 6 años comienzo en esto, nunca fui bueno al principio, pero de todos modos participaba”, recordó el joven.

Zazueta ha contado con la fortuna de tener grandes profesores que lo han enseñado a nadar, perfeccionando su estilo, como lo fue el viejo “lobo de mar”, Rafael Arías, pasando por el profesor Carballo con el equipo de Pumas, también con Carlos Lara.

José Luis siempre estuvo entrenado los tres deportes por separado, pero la natación era algo que disfruta hacer, ya que su abuelo era el encargado de llevarlo a los entrenamientos, pero tras su partida del mundo terrenal, estuvo un tiempo sin entrenar.

“Mi abuelo falleció y pare como unos seis meses, el me llevaba a entrenar al Montfort y estuve haciendo puro ciclismo, pero me hablo Julián (Gutiérrez) y me volvió a jalar para entrenar y aquí estoy de vuelta”.

Su garra se ha hecho notar cuando está en aguas abiertas o cerradas y en la pista. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Tras el fallecimiento de su abuelo, el “Perrón” se dio el lujo de quedar en tercer lugar en un estatal de ciclismo, pero después dejaría de entrenar alrededor de un año, hasta la construcción de la alberca olímpica, la cual queda a solo unas calles de su casa.

“Cuando regresó tenía ya 14 años y justo se abrieron las bases para la olimpiada nacional y ahí quede en el lugar siete del ranking de todo el país, fui a dar lo mejor de mí y me traje una medalla de plata”.

“Ese evento del 2018 fue uno de los mejores, ya que todo esto lo comencé como un hobby y me comenzó a gustar más, ya que lo vi como es, un deporte de alto rendimiento”, enfatizó el ‘Perrón’.

A raíz de eso, Zazueta ha incrementado sus entrenamientos, complementándolo con proteína y una dieta balanceada, además de estar entrenando cuatro horas diarias, para poder ser el mejor de todo el país.

A pesar de todas las competencias que ha participado a nivel regional, estatal y nacional, el “Perrón” sufrió como todos la envestida de la Pandemia, ya que prácticamente el 2020 estuvo parado sin tener actividad de competencia.

“Ese año comencé muy fuerte en enero tuvimos un triatlón muy fuerte, de ahí gané el estatal y en la toma de tiempos quedé primero en todo México y estábamos esperando la Olimpiada Nacional cuando se desató la pandemia”.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Zazueta estuvo cerca de dejar el deporte, ya que durante el encierro se le complicó un poco su salud, por un tumor en el esófago que era venéreo y estuvo casi siete meses fuera, hasta que regreso de nueva cuenta al equipo de Triatlón.

“Al principio no sabíamos que era, me fatigaba mucho, me costaba trabajo agarrar aire, pero gracias a dios me lo detectaron a tiempo y regresamos a entrenar, donde ya tuve mi primera competencia y me ha recuperado muy rápido y estoy mucho mejor que lo que esperaba”.

LO QUE SE VIENE

El “Perrón” ya compitió el mes de marzo en el triatlón que se hizo en el puerto y tiene en puerta el estatal de triatlón, que será en Culiacán el próximo mes de mayo, donde competirá solo en triatlón.

“Casi siempre compito en tres ramas, triatlón, atletismo y aguas abiertas, pero por la pandemia solo se pudo hacer un evento, iré al de triatlón intentaré ganar la medalla de oro y ponerme en el primer lugar del ranking de México, ir a olimpiada nacional”.

Lo que si tiene seguro José Luis, es que la meta para los olímpicos del 2028, él quiere estar presente, ya que es muy joven, pero tiene un amplio recorrido, siendo uno de los mejores del país, “Si pienso en el proceso olímpico, para ver hasta donde llegó, pero también quiero estar este año en la Copa Panamericana que será en Ixtapa, con el fin de ser contemplado a eventos internacionales”.

PARA SABER

Su apodo viene de una anécdota. Cuando entrenaba con Julián en el Bosque la Ciudad no lo dejaba decir groserías, hasta que se le salió la palabra “chingón” y su entrenador quedó sorprendido y cambió la palabra por “perrón”, y así quedó su apodo.





















