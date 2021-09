José del Palacio con nuevos retos en la Liga Mexicana del Pacífico

Mazatlán, Sin.- Para José del Palacio, esa temporada será todo un reto, pues luego de pasar algunas temporadas con los Cañeros de Los Mochis, el joven pelotero de 22 años de edad llegó al puerto con el fin de tener mayor oportunidad con los rojos.

Del Palacio, puede posicionarse como jardinero y primera base y arribó a Venados por un cambio que por el lanzador Mario García. “Me siento muy bien, muy contento, la verdad ansioso de jugar por lo que fue la pandemia el año pasado y no permitió jugar en el verano, estoy preparado para lo que viene, no he dejado de trabajar para mantenernos en forma”, dijo el jugador.

El pelotero viene de tener actividad con el Águila de Veracruz, en la Liga Mexicana de Beisbol, además de que quiere sacarse esa espinita en la LMP, ya que vio muy pocos juegos cuando militó con Mochis.

En la edición 2017-2018 debutó en el invierno con Cañeros de Los Mochis, con apenas tres partidos, y en 2018-2019 registró mayor acción con 16 juegos, en el verano 2019 estuvo un encuentro en la Arizona Fall League.

“Feliz de jugar, es lo que me gusta a hacer, pero estar en Venados es todavía algo muy especial, lo que representa el club, muy bonitas sus instalaciones y lo que representa esta bonita ciudad”, declaro el jugador, que buscará ganarse un puesto con Mazatlán.

















