Jorge “Pocholo” Casillas se integró a los entrenamientos de Venados Basketball

Mazatlán, Sin.- Jorge “Pocholo” Casillas, regresó a Venados Basketball y lo hizo de la mejor forma, ya que rápidamente se integró a los entrenamientos del equipo, poniéndose a disposición del coach James Penny.

El originario de Aguascalientes, es uno de los consentidos de la afición porteña, ya que fue parte de aquel equipo de Náuticos de Mazatlán, que obtuvieron el campeonato del CIBACOPA en el 2016.

“He tenido buenas prácticas estos días, me he sentido bien, general, voy poco a poco conociendo a los compañeros, creo que es un buen grupo, que a base de trabajo vamos a hacer grandes cosas”, explicó Casillas.

Casillas, llega al equipo con gran ritmo, ya que tuvo un buen 2021, además de comenzar el 2022 jugando en la Liga Estatal de Chihuahua con el equipo de Manzaneros de Cuauhtémoc, además de estar con Fresnillo, en Liga Nacional.

Jorge, sabe que este año será muy competitivo, por el gran nivel que traen los jugadores y muchos de ellos llegan embalados para jugar y desarrollar el mejor baloncesto que hay en sus manos, desde que se dé el salto inicial.

“Va a ser una liga más competitiva, más intensa, siguen siendo el mismo número de juegos, será muy competitiva; el número de extranjeros hace que sea más competencia para nosotros los nacionales, esperamos una gran temporada que ojalá sea para nosotros”, agregó.