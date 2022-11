Jorge Adan Cardenas encabeza el Premio Estatal del Deporte 2022

En una ceremonia especial encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, fue entregado el Premio Estatal del Deporte 2022 a los más destacados deportistas y entrenadores.

En este evento se premió a lo mejor del deporte en su distintas modalidades, entrenador convencional, deportista paralímpico, entrenador paralímpico e institución u organismo.

Las autoridades correspondientes que estuvieron en el evento fueron el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya, la Dra. Eneyda Rocha Ruiz Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, el Presidente Municipal de Culiacán Arq. Juan de Dios Gámez Mendivil, la Presidenta de la Comisión de la Juventud y Deporte del H. Congreso del Estado de Sinaloa María Guadalupe Cázares Gallegos, la Secretaría de Educación Pública y Cultura Lic. Graciela Domínguez Nava, Directora General del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte C. Julio César Cascajares Ramírez, el Seleccionado Nacional en la Disciplina de Levantamiento de pesas C. Jorge Adán Cárdenas y la destacada deportista en la disciplina de atletismo C. Paulet Mejia Hernández.

Ganadores al premio estatal del deporte

En la modalidad de deportista convencional

1-Jorge Adan Cardenas (Culiacán) (Levantamiento de pesas)

2- Karen Michelle Lizarraga Ramos (Culiacán) (Softbol)

3- Marco Alonso Verde Alvarez (Mazatlán) (Boxeo)

Entrenador Convencional

1- Aurelio Jorge Huie Molinet (Culiacán) (Levantamiento de Pesas)

2- Salvador Valle Verdugo (Culiacán) (Gimnasia Artística)

3- Jesús Preste Morales Ortiz (Navolato) (Luchas Asociadas)

Deportista Paralímpico

1- Paulet Mejia Hernández (Guasave) (Paratletismo)

2- Jorge Benjamín González Sauceda (Culiacán) (Paratletismo)

3- Luis Carlos López Hernández (Guasave) (Paratletismo)

Entrenador Paralímpico

1- Francisco Javier Galarza Meraz (Guasave) (Atletismo-Adaptado)

2- Juan Antonio Castellano Valverde (Mazatlán) (Atletismo-Adaptado)

Abraham Jesús Vidaña González (Ahome) (Atletismo-Adaptado)

Institución u Organismo

1- Comité Municipal De Deporte Adaptado de Guasave (Guasave) (Atletismo-Natación).

Jorge Estrada mencionó que el próximo año estará lleno de retos y que este tipo de reconocimientos son una motivación más para seguir trabajando.

"Es un orgullo tener este premio, ser como el mejor deportista de este año, pues muy motivado y mucho compromiso por seguir obteniendo resultados por Sinaloa"