Jesús Angulo se opone a la eliminación del descenso en la Liga MX

Culiacán, Sin. -Jesús Angulo, futbolista culiacanense, se opone a la eliminación del descenso, prefiriendo que las franquicias luchen deportivamente por mantenerse en la Primera División.

El defensor de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León expresó que, independientemente de las decisiones tomadas por los directivos de los clubes y la Liga MX, la competencia por evitar el descenso hace que el campeonato mexicano sea mucho más emocionante.

"Las decisiones las toman los directivos, como futbolista me gustaría que hubiera ascenso y descenso, se me hace atractivo. En decisiones ellos son los más indicados, pero yo en lo personal se me hace atractivo el ascenso y descenso", comentó.

El impulso a los jóvenes talentos de las fuerzas básicas es crucial, destacando su trayectoria desde su debut en la Liga MX hasta su consolidación. Ejemplo de ello son los campeonatos obtenidos con Atlas, Santos y Tigres.

"Creo yo, salí de Fuerzas Básicas, todo viene de la formación, algunos debutan antes. Otros después, lo podemos ver con Pachuca y Santos con sus canteranos, nosotros, que se fogueen y van a ir agarrando ritmo, darle la oportunidad a los jóvenes como a mí me la dieron, también a ella pueden brindar a otros y los resultados van a ir viniendo solos", dijo el sinaloense.

El jugador de Tigres respaldó a sus compañeros después de su eliminación en la fase de grupos de la Copa América, mostrando su apoyo tras los resultados obtenidos.

"De selección, mis compañeros dieron todo su esfuerzo, tenemos que mejorar como en todo, volvimos a la competencia y habrá otros años de esa competencia y a seguir demostrando, críticas habrá para selección y Tigres, para todos mejorar y hacerlas positivas, es la materia prima, hay buenos jugadores, solo hay que acoplarnos todos mejorar y hacerlas positivas, es la materia prima, hay buenos jugadores, solo hay que acoplarnos todos”.

Tigres iniciará la temporada enfrentándose a Necaxa en el estadio Universitario este sábado a las 18:00 horas (hora de Sinaloa).