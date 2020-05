Iván Zavala hombre líder en los Venados

Mazatlán, Sin.- El equipo de los casa, los Venados de Mazatlán tuvieron muchas fallas en su pitcheo de relevo en el arranque de la temporada y en algunos juegos en las finales, pero un as que tuvo el equipo del puerto al mando de J.J. Pacho, sin duda fue Iván Zavala.

El “Gigante de Moroleón” llegó esta campaña para Venados, luego a ver tenido un verano muy duro en el equipo de Tecolotes de los Dos Laredos. El experimentado pitcher había tenido una campaña regular con Cañeros de Los Mochis la temporada pasada y su llegada al puerto no pudo haber sido mejor, que siendo un referente de la novena roja.

El Gigante de Moroleón fue dominante toda la campaña.





desde el principio de temporada teníamos el objetivo del campeonato y dentro de lo personal, ha sido una de mis mejores temporadas, estando concentrado y en forma, pero no cabe duda que el esfuerzo y la dedicación te han hacer grandes cosas Iván Zavala.









Zavala sorprendió a vivos y extraños, pues su pitcheo dominante y certero dejó con la boca abierta a más de uno, cada que se subía a la lomita de los disparos sacaba la chamba encomendada por el manager, a pesar de lanzar casi diario.









mi brazo siempre estuvo bien, por eso es que salía, gracias a dios en estos diez años nunca he sufrido una lesión, pero en la serie final, ya no me respondía al 100, pero en esos momentos no te puedes echar para atrás Iván Zavala.









El pilar de Venados para llegar a la Serie Final fue su pitcheo y Zavala lo sabía, pues en otros equipos no había tenido oportunidad de lanzar tanto, sintiendo una responsabilidad y apoyado por la confianza de la directiva.









Yo sabía que había llegado a un buen equipo, pero sabía que había huecos y sufrimos toda la temporada, pero jamás quite el dedo del renglón para avanzar Iván Zavala.









En playoff, Zavala se agigantó, lanzando una joya en el juego contra Naranjeros de Hermosillo, encuentro en el que estaba 4-3 arriba Mazatlán y con casa llena era el turno de Iván sacar los outs y seguir avanzando, pero el público en cuanto lo vio salir lo ovacionó cantando todos al grito de “ponche, ponche” saliendo vuelto loco y con la adrenalina a tope al salir limpio en esa entrada.









tal vez nos había tocado una situación parecida, pero completamente en otro punto de la campaña, y ese día me desconecte por completo, siempre la afición es importante, pero el grito de la gente me hizo conectarme con ellos y al mismo tiempo regrese al juego, para hacer los mejores pitcheos, él era el mejor bateador de la liga, pero le demostré quien era el mejor relevo de la liga y fue así como saque ese out y la euforia fue brutal Iván Zavala.









Para Zavala, el perder la final, no fue tal vez tan duro, como el no poder a ver participado en la Serie del Caribe, “sinceramente fue una cubetada de agua fría no poder a ver ido, es lo que anhela un jugador profesional, representar a tu país de una u otra forma y si tenía en mente de por haber ido, pero las circunstancias fueron otros, pero sigo enfocado en hacerlo.

El de Moroleón, Guanajuato, espera volver con Venados para la próxima campaña y experimentar otra faceta como lanzador.









mi meta algún día es tomar la faceta de cerrador, creo que me faltan una o dos millas para hacerlo, ahorita estoy trabajando en ese objetivo y con esto de la pandemia me ha servido para poder lograr el objetivo Iván Zavala.









RECORD TEMPORADA 2019-2020

G-P Efectividad Juegos

3-4 1.97 41





















