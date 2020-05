Issmael Salas: Veterano de alto calibre en la LMP

Mazatlán, Sin. Hablar de Issmael Salas, es hablar de uno de los mejores jugadores de cuadro del país, su poder, liderazgo y bueno juego, hacen que cualquier equipo lo quiera tener en sus novenas. Salas cuenta con 37 años de edad, teniendo una carrera muy buena en equipos de la LMP, siendo más recordado con la franela de los Tomateros de Culiacán.

La temporada 2019-2020, fue algo extraña para su carrera, pasó de estar en los Tomateros, para después llegar al equipo nuevo de expansión, Sultanes de Monterrey, donde solo estaría hasta mediados del mes de noviembre, siendo cambiado al equipo de Venados de Mazatlán, cuadro en el que militó en la temporada 2012-2013 y 2013-2014.

Deportes Sigue trabajando el Dojo del Deportivo Benito Juárez en línea

El veterano llegó al puerto sin esperar lo que sucedería más adelante, pues disputaría nuevamente una final. “fue una temporada diferente a la que había tenido en mi carrera, dejé atrás mi periodo de cinco temporadas con Culiacán, y con el draft de expansión, fui tomado por Sultanes, al llegar a Monterrey, como pelotero dices, lo mejor de lo mejor, pero como primera vez de Sultanes en el Pacífico, era probar nuevos caminos y un desafío completo” destaca.

El desgaste de viajes y diferencias de horarios con el Pacífico fue algo pesado y algo nuevo para él, pero al momento de ser cambiado a Venados todo cambio “Mazatlán es donde yo radicó ha sido mi casa los últimos seis años y pues feliz de llegar acá, para estar con mi familia y aportar al equipo”.

No sabemos si es suerte o destino, pero rápidamente Salas se acopló muy bien a la novena de Pacho, llegando a una final, enfrente de su ex equipo, siendo para el Culiacán uno de sus mejores momentos de su carrera.

Siempre es satisfactorio, cuando llegamos al puerto nos dieron la bienvenida, Ismael Barros me dijo entre el recibimiento, que me habían traído para llevarlos a la final, yo sé que eran solo palabras de aliento, pero entre esas palabras había un ligero estrés a que eso sucediera, Mazatlán estaba atravesando una racha no de las mejores, pero fue algo diferente a lo que había vivido en Culiacán, pero con una cosa en común pelear por el campeonato.Issmael Salas









Salas ha sido un referente de la LMP por su poder explosivo y su buen guante. Foto: Cortesía |Venados de Mazatlán

Su proceso en el puerto fue rápido, comenzó a batear y tenía el respaldo de la directiva y de algunos veteranos como Chris Robertson y Ricky Álvarez, también el desgaste por los viajes fue menor, lo cual lo hizo caer a Mazatlán como anillo al dedo.

Sin querer cumplimos los objetivos, que fue llegar a playoff, pelar contra Hermosillo, Obregón y ya después enfrentarnos a Culiacán en la final, fue algo muy especial, ni yo, ni mucha gente se esperaba tener esa temporada como la tuvimosIssmael Salas





A pesar de tener 37, el “Mailo” todavía no está pensando en el retiro, espera darle un título a Mazatlán y seguir con sus buenos números, “Solo dios sabe cuándo vaya a pasar eso, pero me siento capaz de jugar cuatro temporada más, pero no pienso en el retiro, siempre salgo al campo encomendado a dios, y así lo ha sido desde que firme mi contrato como profesional en la casa de mis padres, el deporte es muy bonito y siempre hay lesiones, por eso vivo intensamente el béisbol, desde que los Cachorros de Chicago me firmaron en el 2001”.

Salas, se ha tomado este descanso obligado, para recuperar energías de todos los años que ha jugado pelota sin parar, pues, solo tiene descanso, cuando el equipo en el que está ya sea en LMB o LMP no entra a playoff.





También lee: ¡De vuelta a la cancha! Bundesliga reanuda partidos sin público





Issamel, todavía añora quedar campeón con Venados, pero le hubiera gustado coronarse frente a su ex equipo “yo creo y me atrevo a hablar por todos los jugadores, que nos hubiera gustado ser campeones y jugar la Serie del Caribe, más por ese sabor especial que se tenía, me hubiera encantado representar a México en la Serie del Caribe”.

A pesar de ser multicampeón, el “Mailo” piensa que su carrera ha sido buena “para mi está completa, pues yo salgo a terreno a disfrutarlo y en mi forma de ver la vida, no se basa en títulos o logros personales, lo he disfrutado al máximo y dios me ha dado la dicha de disfrutar, campeonatos o de las que no entró a playoff y tengo la fortuna de que solo he tenido una lesión fuerte, son anécdotas y experiencias que me han forjado como jugador hasta ahora”

Las exceptivas para Salas es primero lograr que se reanude el béisbol, para ponerse como meta jugar la Serie del Caribe en el puerto “jugar en nuestro país siempre es motivante, Mazatlán siempre he dicho que tiene la ventaja de lo que representa el Teodoro Mariscal, para armar un buen equipo y no me adelantó espero seguir con los planes de la organización y todo se lo dejó a dios que todo vuelva a la normalidad”









Lee más aquí ⬇

Deportes Deportes Municipio descarta riesgos para la Serie del Caribe Deportes Deportes “Fue una buena campaña en el pacífico” Daniel Sánchez