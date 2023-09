Ismael Rescalvo lamenta que las lesiones y las expulsiones mermen al Mazatlán FC

Mazatlán, Sin. -Tras perder 3-1 ante FC Juárez, el técnico de los Cañoneros, Ismael Rescalvo habló al respecto sobre la situación que vive el equipo, debido a que juego tras juego, han perdido hombres y ha mermado el funcionamiento de su equipo, que por momentos se ve mejoría futbolística, pero los goles no llegan.

“Este partido fue un poco la tónica de la temporada, intento comprender como de siete partidos hemos terminado en cinco con un jugador menos y en varios partidos más de 50 minutos con un jugador menos, por lo que se nos hace muy difícil el poder ganar partidos”, explicó.

“Hoy vamos recuperando jugadores más, al final nos quedamos con 10. Al final son situaciones que son incontrolables, pero tenemos que ir reduciéndolas porque limita mucho al equipo a la hora de poder competir y hacer partidos más completos”, dijo el español.

A Mazatlán le cuesta trabajo levantarse de un marcador adverso

Resclavo también hizo referencia, a que su equipo no pudo levantarse después del primer gol de Juárez, teniendo algunos problemas defensivos, que también mermó en el juego de los Cañoneros, quienes siguen sufriendo por las bandas.

“Hoy no hemos hecho un buen partido, no hemos estado bien, sobre todo con balón hemos fallado muchísimos pases, nuestra continuidad de juego se ha perdido con facilidad, el primer tiempo he echado de menos lo que el equipo ha demostrado en este inicio de torneo, un equipo compacto, sólido, fuerte, agresivo, intenso, difícil de hacer un gol. No hemos estado al nivel que buscamos, sobre todo a nivel defensivo”, expresó Ismael.

“En el primer tiempo no fuimos capaces de ganar duelos, de provocar faltas, de cortar el ritmo, en el segundo tiempo estuvimos mejor, pero ya era tarde, cuando vas perdiendo por dos goles de desventaja, es muy difícil dar vuelta al marcador. Sin hacer un buen partido, hemos podido pasar del 3-1 de ellos, al posible 2-2, en una ocasión clara del Colman”, agregó el estratega.

Los Cañoneros buscarán recuperar jugadores en el parón por la fecha FIFA

Por último, enfatizó que deben aprovechar al máximo los 15 días de espera para el siguiente duelo por Liga MX, debido a la fecha FIFA y recuperar jugadores, además de preparar lo mejor posible el duelo ante el Cruz Azul.

”Tenemos que aprovechar estos 15 días para recuperar jugadores, espero que lo de Lucas sea lo menor posible y que lo de Josué solo sea una molestia, esperemos aprovechar bien estas dos semanas y preparar el partido contra Cruz Azul”, finalizó el estratega de los Morados.