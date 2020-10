Ismael Barros, confía en que Mazatlán tendrá una buena temporada

Mazatlán, Sin.- Luego del ayuno beisbolero, hoy por fin arranca de nueva cuenta la Liga Mexicana del Pacífico y el equipo de casa Venados de Mazatlán, inicia su camino de nueva cuenta para ir por la décima corona para la organización.

Ismael Barros, presidente del club cree que Venados hará un buen papel en esta campaña, para alcanzar el objetivo que es la Serie del Caribe.

Deportes

“estamos muy contentos de iniciar, fue una tarea larga, en que si se hacía o no se hacía, gracias a Dios estamos a punto de iniciar, como siempre empezando con la mente abierta, pidiéndole a Dios que nos ayude, que no haya lastimados, que no haya contagiados y con el don que tiene cada uno de ellos (jugadores), podemos luchar por ser campeones”, dijo.

Con un equipo conformado por jugadores que llevaron a Venados de Mazatlán al séptimo juego de la final 2019-2020, Barros Cebreros se mostró confiado en el buen trabajo que se realizará esta temporada.





Ismael Barros tiene toda la fe puesta en que Venados estará en la Serie del Caribe. Foto: Cortesía │ Venados de Mazatlán

Te puede interesar: Abrirán estadios al 30% de su capacidad en Mazatlán

“Veo un equipo muy completo, es un equipo con el que terminamos el año pasado, que nos llevó a la final, qué más puedo decir y mejor aún, con un año más de experiencia, con el compromiso de hacer la fiesta de la Serie del Caribe y qué mejor que ser los invitados principales”, concluyó.

PARA SABER

Hoy Venados arrancan la temporada de visitante en el Emilio Ibarra Almada, duelo que está programado para las 20:30 horas, tiempo local.





















Lee más aquí↓

Deportes Venados regresará a entrenar al Teodoro Mariscal

Deportes Venados culmina su día 22 de la pretemporada con un duelo inter-escuadras

Deportes Venados de Mazatlán tiene su quinto juego inter-escuadras