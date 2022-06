Isael Arias Sánchez es la primera firma de Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con apenas 16 años de edad y con un futuro brillante por delante dentro del beisbol mexicano, Isael Sánchez se convirtió en el jugador primera firma de los Venados de Mazatlán, de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Arias Sánchez, estuvo participando en el Showcase de prospectos, que se realizó el martes en el Teodoro Mariscal, cuando fue llamado para estampar su firma con los rojos del puerto, con el objetivo de sumar más talento local a sus filas.

Isael, se desempeña como outfield, por lo que aún no tiene definida su posición en los jardines, pero con el desarrollo, pudiera cubrir las tres posiciones.

No esperaba estampar su firma

El joven pelotero, es la tercera primera firma de lo que va del año, pero Isael, lo sorprendió la organización, ya que no esperaba llegar con el equipo con el que vio jugar en su niñez y ahora juventud.

“Me siendo muy contento porque me van a dar una oportunidad de hacer lo que más me gusta y que mejor que sea en casa, con el equipo que uno ve desde chiquito, para es un orgullo estar con Venados de Mazatlán”, compartió Arias Sánchez.

“Venía a echarle todas las ganas al evento (Showcase), pero no me lo esperaba y que mejor que sea en casa, me siento muy agradecido con la directiva por darme esta oportunidad, con mi familia y la gente que siempre me ha apoyado”.