Isaac Paredes arrancó actividades en Triple A con motivación extra

Mazatlán, Sin.- Esta semana comenzó para muchos mexicanos las ligas menores en los Estados Unidos, donde destaca la participación del tercera base de los Venados de Mazatlán, Isaac Paredes, que comenzó motivado la Liga, buscado ser llamado de nueva cuenta al equipo grande de Detriot.

A pesar de lo difícil que fue el 2020 para todo el mundo, Isaac Paredes vio su luz, pues llegó su momento de debutar en Grandes Ligas, a los 21 años de edad y teniendo una temporada de enseño en la LMP.

“Fue bueno, no supe qué iba a debutar hasta que subí al avión y me felicitaron, muy de nervios desde que me llamaron, se sentía que estaba en un juego de Play Station”, recordó, cuando debutó.

Paredes, como todos ha logrado vencer algunas adversidades, pero eso no le ha quitado la motivación de ser uno de los mejores peloteros del país, hechos que está logrando a base de esfuerzo y trabajo.

“El beisbolista que no ha pensado en rendirse es mentira, pasamos por situaciones muy malas, la verdad he pensado en rendirme, pero hay cosas que no me dejan, que me motivan a seguir peleando y es por eso que estamos aquí, todos los caminos son muy duros, pero valen la pena todo lo que pasamos".

“Para mí, toda mi motivación es mi familia, siempre han sido mi motor, siempre estoy pensando en ellos, es mi mayor motivación ya que mi familia es muy beisbolera y quiero que cumplan los sueños junto conmigo también”, comentó.

Paredes tiene como objetivo llegar al equipo grande de Detroit. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

PAREDES CHAMPION BAT DE LA LMP

El “Tigre” fue uno de los jugadores que más destacaron con el equipo rojo, tanto que fue galardonado con el Champion Bat, además de ser el refuerzo de México en la Serie del Caribe de Mazatlán 2021, cumpliendo un objetivo que se planteó

“Se siente bien (ser campeón de bateo), creo que trabaje para eso, gracias a Dios se me dio el premio, es uno de los logros que quiere un bateador y hay que seguir trabajando para volverlo hacer, no me gusta lo individual porque el trabajo en equipo es lo que hace que se den las cosas.

“Después llegó la Serie del Caribe y se sentía bonito jugar en tu ciudad, porque la gente me apoyo como si fuera Venados, pero igual es tu trabajo y estas representando a otro equipo, quieres ganar para tu equipo al que perteneces”, dijo Paredes.













