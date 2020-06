Irreverente, carismático y dicharachero: La ‘carrilla’ del Helmut

Mazatlán, Sin.- A los 8 años empezó a jugar beisbol, en la adolescencia llegó al basquetbol, donde destacó en competencias estatales y nacionales, al igual que en el voleibol de playa, luego le dio por el surf y el ciclismo; ahora es árbitro y promotor deportivo. Es el famoso Helmut, ‘dicharachero’, irreverente, bromista, un personaje icónico de la ciudad, que ha llevado por el camino del deporte a miles de jóvenes.

Deportes Marcas que no podrán romperse este año en la MLB

Apasionado de muchas disciplinas, ha entregado gran parte de su vida a ellas, con habilidades y talento en algunas, y por mero gusto en otras.

La actividad de este deportista nato inició a los 8 años de edad, cuando comenzó a practicar el beisbol, que sería la "cuna" para él, ya que es una de sus más grandes pasiones, aunque lo abandonó muy rápido.

Aunque no me lo creas, comencé jugando beisbol, estaba en la primaria y mis inicios fueron en la Liga Mazatlán, duré sólo dos años ahí, porque me estiré muy rápido y por mi altura empecé a inclinarme por el basquetbol.

Helmut

En el baloncesto destacó por su altura, habilidad y rapidez, por lo que fue llamado rápidamente para ir a las selecciones estatales, en un sistema de competencia muy distinto a los de hoy en día. Durante su juventud, siempre se le vio ese ímpetu por el deporte, también fue llamado a jugar voleibol de playa, cuando cursaba la preparatoria.

El surfing y el baloncesto son su vida. Fotos: Cortesía │ Helmut Urías

La verdad que no se me complicaba practicar varios deportes, yo en la prepa también comencé en el surf, por mero hobbie; en las mañanas hacía surf, por las tardes basquetbol y los fines de semana iba a jugar voleibol ahí en la playa, en un torneo que organizaba el Dany Saracho.

Helmut

Pero es en basquetbol donde la mayoría de los mazatlecos lo recuerdan, jugando y organizando torneos que fueron el impulso de muchos basquetbolistas de la ciudad. Y ya en los últimos años como árbitro.

Otra de mis pasiones sin duda es el básquet, cuando estaba en la prepa yo jugaba en un torneo que se llamaba Básquet Sol, que organizaba el periódico El Sol del Pacífico, y por necesidad de arbitraje, yo empecé a incluirme en el cuerpo arbitral, no había árbitros y me decían: quédate Helmut, y comencé a tener una percepción económica, poco a poco me fui metiendo más en el basquetbol mazatleco.

Helmut

Fue así como empezó a "pitar" partidos, en donde ponía en práctica todo lo aprendido por él, se sabía todas las reglas y siguió el consejo de los otros árbitros. Después de un tiempo conoció a Genaro Vázquez, un ex árbitro profesional que sería su mentor.

Gracias a su pasión deportiva, Helmut comenzó su etapa como promotor en el año 1986, debido a la poca actividad basquetbolera que existía en aquellos años.

Sólo había dos torneos al año y ahí empecé yo, organizando el mío, en una canchita de la Villa Galaxia que no tenía las dimensiones para jugar.

Helmut

Se podría decir que él es el "culpable" de arraigar en esa colonia el gusto por el basquetbol. Pero además, los torneos que realizaba en ese asentamiento se convirtieron en los más famosos de la ciudad. Ahí llegaban a jugar equipos de todas partes del puerto, y quien ganaba un campeonato en la Villa Galaxia, sabía que había derrotado a los mejores de Mazatlán en su categoría.

Hasta la fecha, sigue siendo árbitro, aunque siempre se quedó con la "espinita" de participar en ligas profesionales como el Cibacopa, pero cuando él comenzó, no había las oportunidades que hay hoy en día.

Afortunadamente nos hemos ido capacitando, pero mucho de mis conocimientos se los debo a Genaro Vázquez, que en paz descanse, ahora es más fácil hacerlo, pero antes había una liga que tenías que ir a un curso para participar en ella, ahí la impartió Rubén 'Doctor' Méndez, él me pegó una de las regañadas más fuertes de mi vida, pero así fui aprendiendo, a la mala, y casi 20 años después nos capacitamos formalmente en esta actividad.

Helmut





Helmut se considera un amante del mar, y el surfing le ha dado muchas satisfacciones. Fue cuando estaba en la preparatoria cuando le tomó cariño a este deporte, al participar en muchos torneos aquí en el puerto y en playas como las de Oaxaca, Nayarit y Michoacán.

“Participamos en varios nacionales, como seleccionados estatales, para la ASES (Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa), pero nunca me subí al podio, en aquellos tiempos no había algo formal, por el estigma que se le tenía a los surfistas, era muy difícil competir.

El surf es un deporte que lo hace sentir vivo, ya que le da esa libertad que tanto le gusta.

Yo no llegué a ganar mucho como surfista, sólo un selectivo y un Nacional que se hizo aquí en Mazatlán, pero fue todo, por ahí del 2013; me gusta tanto, que he participado como organizador, en el Quiksilver del 2017 y en el Volcom el año pasado.

Helmut

El mazatleco considera que el surfing en el puerto ha crecido gracias al apoyo que se le ha dado, pues a pesar de que no tuvo esas oportunidades, trata de estar lo mayor posible metido en el deporte que ama, al igual que el baloncesto.

La perspectiva ha cambiado mucho, y gracias a los apoyos y con los logros que ha habido en últimos años, ha revolucionado todo, comenzando con la inclusión de las mujeres en este deporte, y los apoyos que hemos tenido por el trabajo de la asociación y los resultados que hemos obtenido, ahora hay mucha mayor facilidad de mandar a los mejores del país a enfrentarse con lo mejor del mundo.

Helmut

A sus 50 años, el Helmut sigue entregado al deporte, es árbitro semiprofesional en el Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac), practica ciclismo y volvió al beisbol.

Con su estilo desenfadado, disfruta al máximo cada actividad que realiza, es un competidor en toda la expresión de la palabra, no ocupa ser siempre el mejor o ganar todos los juegos en los que participa. Con su carisma, estilo "locochón" y ocurrencias, es la "chispa" del deporte porteño.

DATOS

8 años de edad tenía cuando empezó a jugar beisbol.

50 años tiene actualmente.

1986 fue el año en el que empezó a organizar torneos de basquetbol.

SURFISTA

Como surfista ha participado en torneos aquí en el puerto y en playas como las de Oaxaca, Nayarit y Michoacán.

ÁRBITRO

Actualmente es árbitro semiprofesional en el Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac).









Lee más aquí ⬇

Deportes Mazatlán FC es aceptado en la Liga MX Deportes Del Vainillo para el mundo