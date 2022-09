Intentó ser perfeccionista conmigo mismo: Julio Urías

El serpentinero sinaloense Julio Urías ayer consiguió su victoria número 16 de la temporada MLB 2022.

Dónde su equipo, los Dodgers ayer empataron la serie en el Petcko Park.

También puedes leer: Luis Carlos Martinez se integra a los Tomateros de Culiacán

Me sentí muy bien, me sentí un poco frustrado por las bases por bolas, no son parte de lo que me gusta, pero puedo pudimos haber salido de ese innig.

Las frustraciones vienen, no tratando de insultar al rival, el coraje es conmigo mismo, trato de ser perfeccionista, la frustración viene cuando sé lo que tengo que hacer y no lo hago.

Manny Machado es un buen bateador, se siente cómodo viéndome y buscaré otro juego para poder cambiar los papeles, concluyó el abridor de los Dodgers.

El pelotero de San Diego ayer fue la pesadilla del zurdo de la Higuerita, ya que le conecto 2 jonrones

Siete episodios, el sinaloense (16-7) tolero dos cuadrangulares del dominicano Manny Machado, y ganó su tercera apertura consecutiva y triunfó por duodécima vez en 13 decisiones, además de dejar su efectividad en 2.30, la mejor de la Liga Nacional.

Julio en el partido del día de ayer solamente permitió un total de 5 hits, 2 bases por bola y recetó un total de 5 ponches.

El día de hoy los Dodgers de nueva cuenta se enfrentarán a los Padres de San Diego para jugar lo que será el tercero juego de la serie y la escuadra angelina buscará llevarse el triunfo para ganar la serie empatada.