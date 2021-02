Hoy tenemos dos luchas, el descenso y la clasificación: Néstor Vidrio

Mazatlán, Sin.-Mazatlán FC enfrenta a Querétaro este viernes en el Kraken, el cual es un rival directo por el tema porcentual, además de que necesitan urgentemente salir de una mala racha de tres partidos sin ganar.

Néstor Vidrio, defensor cañonero, se siente presionado por que el equipo ha dejado todo en la cancha, pero los resultados no han dado, el ejemplo más contundente es contra Juárez la jornada pasada.

“Siempre va existir presión cunado los resultados no se dan, dentro del grupo hay frustración por no tener esos puntos y es normal, porque el equipo trabaja y quiere salir adelante, pero el equipo ha generado jugadas de gol y no entran, hoy tenemos como clave alejarnos del descenso”, mencionó el ganador del olímpico en Londres 2012.

Mazatlán sabe del problema porcentual en el que está metido y si hoy terminaría el torneo, tendría que pagar esa multa de 50 MDP y justamente es lo que los morados quieren evitar.

“Hoy si se terminará el torneo el equipo tenía que pagar esa multa, hoy tenemos dos luchas, el descenso, pero si vamos sumando te quitas el problema del descenso, tenemos que ser muy prácticos a la hora de defender, el equipo corre se desgata, sacrifica, pero hoy el equipo está comprometido y el empuje tiene que ser en casa con nuestra gente”.

El calendario de los cañoneros es muy pesado, ya que después de Querétaro, vuelven a ir a la Ciudad de México contra Cruz Azul, reciben a Chivas, viajan a Monterrey para enfrentar a Tigres y cierran contra el América en casa.

El salir de los últimos lugares de la porcentual es la meta.Foto: Cortesía│ Mazatlán FC

“Creo que la jornada doble de la siguiente semana, son partidos importantes, se nos vienen rivales fuertes y el partido de hoy contra Querétaro tenemos que hacer un buen partido para consolidarnos y este es el momento para consolidar el trabajo con los buenos resultados”, enfatizó

Con respecto a ser el equipo más goleador del torneo, Vidrio dijo; “Ayer tuvimos una charla con el equipo, y dijimos que el equipo tiene que ser solido en todos los sentidos, es desde atacar con los defensas, un equipo se construye de atrás para adelante y eso es algo que vamos hacer”.









