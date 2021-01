Hemos sido víctimas de muchos errores puntales: Tomás Boy

Mazatlán, Sin.- Luego de la dolorosa derrota de Mazatlán FC ante los Pumas, el cual fue de 3-0. El técnico del equipo cañonero enfatizó en los errores que estos tuvieron durante el juego y destacó las oportunidades que Pumas les creo en los tres tantos.

“Hemos sido víctimas de muchos errores, hemos estado muy erráticos, sobre todo a la salida, quisimos intentar algunas cosas luego del primer partido, pero realmente fueron errores muy puntales, pero no diré que la altura fue un factor, pero no tuvimos un buen partido”, destacó.

A los Cañoneros les pesó la altura al no marcar un solo gol. Foto: Cortesía │Club Universidad Nacional

Por su parte Boy se lleva la derrota como lección, ya que a pesar de ser un encuentro muy abultado, para el técnico cañonero no fue así.

“Todas las derrotas están para aprender, hemos hecho un análisis inmediato con mis jugadores y tuvimos errores, pero evidentemente el 3-0 en mi opinión es muy exagerado, no nos apalearon el rancho y los goles que ellos hicieron fueron por un córner, una salida y un pelotazo, pero después el equipo no me disgustó y creo que pudimos descontar con un gol”.

Boy agregó que Pumas tuvo un buen encuentro ya que juegan al error del rival, cosa que se reflejó en la cancha y espera que la próxima semana ante Santos Laguna, Mazatlán FC retomé el camino en casa.













