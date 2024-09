Héctor Páez prepara fuerte a sus receptores en el tercer día de pretemporada

Mazatlán, Sin.- Venados de Mazatlán sostuvo su tercer día de prácticas, en el Estadio Teodoro Mariscal, afinando detalles rumbo a la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Con figuras nuevas en el catcheo, Héctor Páez coordina una vez más el área, con la responsabilidad de llegar a una final.

“Bendito Dios volvemos un año más, contentos por la responsabilidad, cosas interesantes en el catcheo, tanto extranjeros, mexicanos y caras nuevas, creo que tenemos una buena fusión, sorpresa para mí la calidad que tenemos y a trabajar arduamente como estoy acostumbrado.

“Primeramente tenemos un reto porque la afición, nosotros como staff y la indicación de directiva es no pelear menos que una final, desde un inicio el objetivo es claro que es llegar a la final, la gente no nos va a perdonar si no lo hacemos, es un reto que adquirimos con mucha responsabilidad”, agregó el coach de catcheo.

Hay mucho material humano en la receptoria

Para esta temporada Juan Kirk, Carlos Castro, Miguel Ojeda Jr, José Chavarín y Cristian Mejía, buscan un lugar como receptores de la novena porteña.

En esta ocasión el cuerpo técnico y jugadores realizan las prácticas por la tarde, en su casa el Estadio Teodoro Mariscal y sin día de descanso.