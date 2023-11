Héctor Páez, el cátcher que hizo historia con los grandes equipos del beisbol de Sinaloa

Hablar de Héctor Páez Grave, es hablar de uno de los mejores catchers de la época de los 2000’s, siempre recordado, por pertenecer a los dos equipos más grandes de Sinaloa, los Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán y que además cuenta con una trayectoria de 40 años dentro del beisbol.

El mazatleco, nació prácticamente con guante y una careta bajo el brazo, además de ese liderazgo que la vida, lo ha llegado a ser el maestro detrás de la receptoría, llevando su profesión al límite, siempre con mucho orgullo y compromiso.

Los sueños de ser beisbolista profesional, comenzaron para Héctor desde muy temprana edad, que gracias a sus padres, fue como el deporte llegó a su vida, y sería el Deportivo Muralla, el lugar en el que comenzó a desarrollarse.

“A la edad de 5 años inicio en el beisbol, en el Club Deportivo Muralla y mis padres de manera lúdica me llevaron para hacer una actividad deportiva, en esos años no había muchos clubes como lo hay ahora, y en su momento en Ligas Pequeñas juegas todas las posiciones, ya fue de más grande cuando adquirí la receptoría”, recuerda.

A Héctor no le tocó elegir su posición, sino que el destino era para estar siempre detrás del plato, como si el beisbol supiera que estaba hecho de otro material. “Se me facilitaba mucho esa posición, además de que era un posición que a mis compañeros no les gustaba y aprovechamos eso, para tomar el camino del profesionalismo y gracias a Dios se nos dio”.

Rápidamente, estampó su firma con Sultanes en el verano y Yaquis en el invierno

Leo Figueroa, quien era scout de Sultanes de Monterrey en ese momento, vio con buenos ojos el talento del mazatleco, para estampar su firma en el beisbol verano en 1996, equipo con el que fue tomado mucha experiencia, además de estar con grandes “caballos” del beisbol mexicano.

“Yo firmé en el invierno de 1996 con los Sultanes de Monterrey con el señor Leo Figueroa, porque mis papás no me dejaron irme hasta terminar la prepa y eso fue un gran acierto, Sultanes se acercó, tenía tres equipos más, pero me decliné por Monterrey, porque había muchos mazatlecos y no estaba solo”, explicó.

Al ser un novato, fue enviado a foguearse a otra Liga, que también le dio ese carácter para estar de detrás del plato, que muy pocos tienen.

“Nos tocó estar en la Liga Otoñal de Coahuila, compartiendo equipo con Eribuel Durazo, Mario Iván Santana, Roberto Saucedo, yo de novato y ellos con mucha experiencia, que me sirvió para observar cosas, con la picardía que tiene un receptor, que son técnicas que no se dejan de aprender”.

Monterrey tuvo otros planes con él, al estar como receptor de bullpen, aprendiendo siempre de los mejores, aunque no jugó con ellos en la campaña de 1998, le sirvió de mucho estar con ese mítico equipo.

“Ellos me activaron en la temporada 1998 como receptor de bullpen, me tocó estar con Narciso Elvira, Teodoro Higuera, que estaban con Monterrey y ellos me ayudaron mucho a sacarle provecho a la receptoría”, recordó.

Yaquis también se haría de sus servicios, gracias al trabajo que había hecho y debutó la Liga Mexicana del Pacífico en 1999, gracias a una invitación; “Luis Carlos Cofroid me hace una invitación con Yaquis de Ciudad Obregón en el 99’ y tuve una dicha de hacer una buena pretemporada, para hacer el equipo y me fue muy bien con el bat, además de que estaba Homar Rojas, Gerónimo Gil, el ‘Gato’ Gastélum que en paz descanse, y esa fue mi parteaguas”.

“No jugué mucho por ser novato, pero ese mismo año conecté mi primer hit, y curiosamente se lo di al quién es mi compañero de cuarto hoy en Venados, Ricardo Osuna (rie), cuando estaba con los Mayos de Navojoa”, compartió el ahora coach.

Su trayectoria dentro del beisbol fue muy extensa

En el verano, estuvo algunos años con Langosteros de Cancún, pero luego ser receptor de los Piratas de Campeche, quienes fueron campeones en la temporada 2003 de la mano de Francisco ‘Paquín’ Estrada, que le valió para salir de Yaquis y llegar a Tomateros de Culiacán ese mismo año, además de tener un gran pasado con los Venados de Mazatlán, que son las novenas donde más ha sido recordado.

“Yaquis me cambió a Tomateros, con un cambió con José Manuel Hernández en la campaña 2003-2004, donde fuimos campeones, estaba Adán Amezcua ahí y con ellos tuve buenas temporadas, hasta que me cambiaron a Venados, en el 2007-2008 llegó a Venados y aquí estuve hasta el 2012-13, hasta tener una segunda temporada 2014 hasta el 2017”.

La anécdota con Juan Manuel Ley

Una de las cosas que siempre recordará Héctor Páez, es la que tuvo con Tomateros de Culiacán, con don Juan Manuel Ley (QEPD).

“En la temporada que estuve en Culiacán tuve una anécdota con el señor Juan Manuel Ley, estaba el ‘Paquin’ Estrada como manager y con el fuimos campeones en Campeche y en una pretemporada con Culiacán llegué con una playera que decía Mazatlán y el señor Ley me mandó a llamar y me dice: a ver muchachito, ¿Quién es usted? ¿Me imagino que es usted de Mazatlán? Y si le dio, y la respuesta que me dio es que no quería que trajera nada de Venados por la rivalidad que teníamos y que sigue hasta la fecha”, comentó.

Colgó los spikes para decidir estudiar la carrera en Educación Deportiva

Después de pasar más de 20 años como profesional a los 39 años Héctor Páez decidió darle a su vida otro giro, estudiando la carrera de Educación Deportiva, que la acompañó con trabajos en el verano de gerencias, hasta llegar a ser coach, ya que su vida sigue siendo detrás del home.

“Decidí estudiar la carrera, porque fue un reto y un compromiso, ya que mi madre también me inculcó eso al ser maestra, y tengo una vida en el deporte, que también te das cuenta que eres un profesional empírico, hasta que te das cuenta que puedes tener la capacidad de poder entrenar mejor y fue un acierto muy grande al retirarme de la pelota”

Sus campeonatos en la LMP

Campeón con Culiacán 2003-2004

Campeón con Venados 2009-2010 y 2015-2016

Campeón de Serie del Caribe 2016

Dato

Héctor es egresado de la segunda generación de la Academia del Carmen en 1997