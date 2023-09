Habrá un nuevo campeón, una pelea imperdible: Alexis Molina 

Culiacán, Sin. -Alexis Molina se declara totalmente listo para llevar a cabo su próxima pelea que será el viernes 13 octubre en el evento denominado "Escobar vs Picazo", en donde el pugillista tiene un objetivo firme ganar el Campeonato Gallo CMB Continental Latinoamericano.

Con la cinta en puerta, el pugillista de la capital sinaloense se dice emocionado por la pelea, donde se estará midiendo ante Luis Robles de la CDMX.

"Esta pelea es un reto, un gran compromiso, más que será en Culiacán ante mi gente, creo que lo hace más importante y que me sienta comprometido" señaló el culichi.

"Me he preparado muy bien, una preparación muy dura de aproximadamente dos meses, creo que eso es lo que me va a hacer valer en el ring".

La pelea es el próximo 13 de octubre. Foto: Cortesía | JD Promotions

El "Chapito" Molina menciona que es una de las peleas más importantes y tiene una dedicatoria, una especial.

"La pelea se la dedico a mi familia, son los que están conmigo, también a mis seguidores, decirles que no se puede perder, esta pelea el 13 de octubre, por qué habrá nuevo campeón".

Molina forja una marca invicta hasta el momento, se le está presentando una oportunidad de escalar en el ranking de los Pesos Gallos.