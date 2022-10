Guillermo Arvizu, una joven promesa del pitcheo mazatleco

La campaña 2022-2023 puede marcar una pauta para el lanzador mazatleco Guillermo Arvizu, quien podría debutar con los Venados de Mazatlán, con el fin de ayudar al pitcheo rojo durante la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Arvizu, es de esos lanzadores de la nueva sangre de Venados, quien además es prospecto de Los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que tuvo una buena temporada en Liga Dominicana de Verano.

También te puede interesar: Christopher Escárrega estará presente en Mundial de Beisbol Sub-23

Con la organización angelina, Arvizu lanzó en 15 ocasiones, terminando con marca de 1-2 y una efectividad de 5.46, siendo su primera campaña en esa liga de prospectos, de las cuales la mayoría sueña con llegar a Grandes Ligas con sus organizaciones.

A sus 20 años de edad y ya con un debut en Liga Mexicana de Beisbol, con los Guerreros de Oaxaca, Guillermo espera dar ese salto que ha estado esperando, para defender con honor la casaca de los rojos.

“Me he sentido muy bien en lo que llevamos de pretemporada, preparado para dar lo mejor de mí, estamos buscando un lugar, que es lo que todos queremos, jugar con Venados esta temporada, que es el sueño de los mazatlecos. El año que entra espero seguir mejorando y continuar con mi carrera”, compartió.

El mazatleco puede ser de los jóvenes debutantes en esta Liga. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

Espera llegar muy pronto al primer equipo de los Dodgers

Una de las características que tiene el lanzador, es su velocidad, algo que estuvo trabajando en Dominicana, cambiando algunos comandos, para ser mucho mar certero a la hora de ejecutar un lanzamiento y ponchar a los rivales.

“Gracias a Dios mejoré en control, velocidad y creo que como persona, que son las cosas que me sigue ayudando para estar donde estoy, he trabajado bastante, me he esforzado, sé que el momento va a llegar y lo único que me queda es trabajar, seguir aprendiendo”, dijo.