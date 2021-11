Guillermo Arvizu, el “lanzafuegos porteño”

Mazatlán, Sin.- Hace algunas semanas el nombre de Guillermo Arvizu retumbó por todos lados, ya que el mexicano y mazatleco, fue firmado por la organización de los Dodgers de Los Ángeles, equipo que ha tenido un arraigo muy fuerte con los latinos, en especial con los sinaloenses.

El egresado de la Liga Mazatlán, llamó la atención de la organización angelina, pues su 1.94 de altura y su zurda educada, puede llevar lejos al joven, que en su corta vida ha disfrutado del beisbol.

Arvizu, jamás olvidará el 2021, año donde debutó en la Liga Mexicana de Beisbol, con los Guerreros de Oaxaca, donde a pesar de tener poco tiempo en la organización, logro destacar con sus lanzamientos.

“La verdad es que me llena muy de orgullo el demostrar hasta donde he llegado, ya que como todo pelotero es un sueño llegar a Grandes Ligas, y he hecho todo lo posible por estar allá, pero no lo he hecho solo, si no que mi familia es un pilar muy importante para estos retos”, dijo el pelotero.

A Guillermo, le tocó transitar por algunos naciones, pero fue su mismo talento que fue escalando en Ligas del puerto, jugando en su momento también en ligas instrucciones, para después se llevado a un sistema de Liga Menores.

En su carrera se ha esforzado mucho, pues el también es egresado de la academia de beisbol Alfredo Harp Helú, lo que le permitió colocarse en los equipos de la organización de Diablos Rojos del México.

“Estoy muy feliz, esto apenas comienza, quiero dar gracias a todos los involucrados en el proyecto de la Academia Harp Helú y Diablos Rojos del México y a Guerreros de Oaxaca por estos años de formación y por creer en mí, es un gran compromiso, y trabajaré para darle lo mejor de mí a mi nueva organización”.

Sin duda el crecimiento que han tenido los mexicanos en Grandes Ligas, como lo ha hecho su paisano José Urquidy y el “Culichi” Julio Urías, el porteño ha puesto los ojos en esa meta, ya que tiene muchos dotes para poder ser un abridor nato.

Los Dodgers, se fijaron en su talento, a pesar de su corta participación en Verano y que recientemente había sido subido al primer equipo de Venados de Mazatlán, como jugador juvenil, donde estuvo picando piedra, desde los 17 años.

Con los Rojos del puerto aún no ha alcanzado a debutar, ha formado parte de las pretemporadas, sin embargo no le ha tocado todavía conformar el róster final, pero este 2021, Eddie Díaz podrá contar con el mazatleco en sus filas.

“Lo de esta firma con Dodgers, por ser mazatleco y poder llegar a un club de esta magnitud y ahora viene el continuar trabajando, pero ahora será al doble para demostrar que no se equivocaron en firmarme”.

“No me queda nada más que seguir aprendiendo para alcanzar la meta, que como lo había dicho, es llegar a Grandes Ligas y hacer las mejores cosas tanto en invierno, como en verano, donde espero ser más protagonista”, enfatizó.

Este verano con Guerreros de Oaxaca debutó con una participación en cuatro juegos, con una marca de 0-1 y una efectividad de 4.26 en un total de 6.1 entradas lanzadas. En esa labor, el jugador de 1.93 metros de estatura caminó a tres jugadores y ponchó a seis.

Recientemente, jugó la Liga Invernal Mexicana, donde tuvo una excelente participación, enfrentando a varios prospectos del beisbol mexicano.









