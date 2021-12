Guerreros del Asfalto: la escuela de Parkour que forma a futuros ciudadanos

Culiacán, Sin.- El deporte siempre ha sido parte de la vida de Eduardo Félix y desde niño se tomó de la mano del Parkpuor, por lo que decidió poner su propia escuela “Guerreros del Asfalto A.C” y formar a partir de esta disciplina a futuros adultos de bien.

“Puse mi escuela porque me gusta ayudar como yo pase por una etapa en la cual batalle mucho para aprender movimientos, quise que quienes tuvieran la curiosidad de aprender Parkour, tuvieran una manera de aprenderlo de una manera segura, porque yo aprendí a golpes, el asfalto era mi colchoneta”, expresó Eduardo al Sol de Sinaloa.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

El joven de 24 años y originario de Culiacán, Sinaloa, conoció este deporte desde los 11 años de edad, luego de haberse dedicado a practicar fútbol, gimnasia y karate do. Sin embargo, fue esta misma disciplina de origen francés lo que lo llevó a dedicar su vida de lleno al deporte y a partir de ahí fomentar la filosofía de esta en personas de todas las edades.

El largo camino que Eduardo ha seguido junto a la disciplina creada por David Belle, lo llevaría más tarde a convertirse en un Licenciado en Educación Física y así desarrollar aún más su habilidad en este deporte urbano.

El Parkour

Aún cuando este puede ser considerado un deporte extremo, la realidad es que esté es un deporte de origen francés que fue creado por David Belle y se caracteriza por la superación de todos los obstáculos presentes en un recorrido, por lo que la capacidad motriz es una de las claves de esta disciplina.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

“Es una disciplina nació a principios de los 90, y está basada en los nativos africanos pues ellos se movían por la selva huyendo de los militares franceses. Pero por tal el Parkour urbano se define en, ir de un punto A a un punto B de la manera más rápida, eficaz y segura, utilizando tu cuerpo para llegar lejos. O sea que hacer saltos, acrobacias, giros, gimnasia urbana”, explicó Eduardo.

Guerreros del Asfalto A. C.

Guerreros del Asfalto comenzó siendo un grupo de jóvenes que practicaba parkour en Culiacán, del que Eduardo formaba parte. Sin embargo, con el tiempo este se desintegraría, pero quedaría para el nombre de la ahora escuela que se inauguró formalmente desde hace casi 5 años.

“Cuando yo tenía 11 años me encontré con unos muchachos que practicaban parkour y como a mí ya me gustaba brincar me uní a ellos para aprender y aprendimos a prueba y error, a golpes y agarrábamos camino por Culiacán, practicando. El grupo se llamaba “Guerreros del Asfalto” y pues después ellos ya empezaron a hacer su vida y me dejaron encargado el grupo y les pedí permiso para ponerle ese nombre a la escuela”, comentó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Cuando Eduardo comenzó a practicar esta disciplina con su grupo, en la ciudad no era tan conocida, por lo que en muchas ocasiones no era vista como lo que es ahora, que aunque muchos lo consideran un deporte extremo, el parkour es una disciplina a la que se el puede llamar “gimnasia urbana”.

“Antes cuando estaba con los del grupo pues si había veces que la gente no sabía qué hacíamos y como no sabían no lo miraban tan bien, ahora ya hay más información y con la escuela ya se comenzó a tomar el parkour como lo que es, una disciplina, que tiene una filosofía que yo trato de trasmitir a mis alumnos”, expresó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Hoy en día Eduardo es todo un maestro de este deporte urbano en el Parque Constitución. Pero su formación dentro de este ha sido de arduo trabajo, pues desde hace 13 años años ha dedicado el mayor tiempo posible a su entrenamiento.

“Yo le dedicaba antes 4 horas seguras, pero no tenía un horario, a veces empezaba desde las 2 o más temprano a entrenar, porque al mismo tiempo que hacía parkour yo hacía gimnasia y eso me ayudó a limpiar mis movimientos. Pero, yo podía empezar desde las 2 a veces antes y terminar a las 8 de la noche más o menos y eso lo hacía todos los días”, comentó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Para Eduardo este deporte ha sido muy importante pues le ha dejado muchos aprendizajes, de hecho en el 2013, participó en un concurso de Red Bull con un video que grabó que más tarde se hizo viral en todo México y como maestro ver a sus alumnos superarse y ver como aprenden es lo que lo sigue motivando a seguir impartiendo esta disciplina.

Para Saber

Eduardo ha recibido apoyo para seguir con su escuela por parte de la incubadora de Spin Uas con Yrazema y por la Directora Jessica del Centro Cívico Constitución. Por lo que ahora Eduardo ofrece becas a quienes quieren aprender y no tienen la solvencia económica para sus clases.













