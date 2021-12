Guerreros de Mazatlán, un ejemplo de garra

Mazatlán, Sin.- Hay un dicho por ahí que dice que el límite solo te lo pones tú, pero hay un equipo de baloncesto de Mazatlán que para ellos no existe un límite, ya que ellos son los Guerreros de la duela, que desde hace 10 años han mantenido ese ímpetu y esa garra de salir adelante dentro del deporte adaptado.

Ellos han tenido una evolución tremenda, debido a que practicar el baloncesto en silla de ruedas, es algo meramente complicado y solo los valientes se atreven a practicar este deporte que te exige velocidad y resistencia.

Deportes Mazatlecos buscarán destacar en el deporte ráfaga con el Tec de Monterrey

Justamente hace 10 años, Guerreros nace con ese objetivo, fomentar la práctica del deporte a las personas con alguna discapacidad. Ángel Mena, quien es jugador- fundador, nos cuenta de su experiencia dentro de este equipo.

“Este equipo fue iniciado por el profesor Óscar Monarres, él es un entrenador de basquetbol de Culiacán, él inició la promoción de la Liga, al igual que Víctor Bojórquez, pero el profesor Monarres inició este proyecto”, recuerda.

Este equipo ha luchado para mantenerse, pero de la mano de Juan José Reyes retomó con más fuerza este proyecto, ya que es una persona incansable y motivada, características que sus mismos jugadores de equipo detectaron en él.

“Reyes comenzó a buscar a jóvenes, adultos y es con él, con el que se concreta ya el equipo, con la participación de la Liga Estatal (Libasin) y de ahí para adelante desde el 2018 estuvimos participando en la liga”.

Como todo, los inicios fueron complicados ya como un club establecido, pues al ser los novatos los resultados no se deban, pero ellos han hecho sacar muy bien su nombre, “Guerreros”, para seguir en la pelea.

“Hemos tenido ya varias participaciones en la liga y hemos obtenido varios triunfos, como un tercer lugar, pero nos hemos mantenido en esa pelea y en esa lucha constante de seguir mejorando día a día”, mencionó Ángel Mena, jugador del equipo.

EL ORIGEN DEL NOMBRE

En los inicios de este equipo, contaba con una jugadora que ahora es campeona paralímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, de nombre Rosa y de apellido Guerrero, quien el equipo se inspiró en ella para ponerle ese sello característico.

“Nosotros tomamos el nombre por Rosa María Guerrero y llevamos el apellido de ella, ya que es nuestra motivación para seguir adelante, pues ella nos ha demostrado que no hay límites”, enfatizó Mena.

Ángel Mena, es un jugador que se ha mantenido desde su fundación. Foto: Cortesía | Ángel Mena

LA CONSTANCIA DEL EQUIPO

A pesar de que es un equipo con muchos años, han cambiado de integrantes con el paso del tiempo, pero es esa lucha colectiva que los han mantenido de muy buena forma y en competencia.

“A través de los años hemos tenido muchas bajas, en su momento estuvimos al borde de la extinción, pero mi capitán del equipo Efraín Galindo, con el entusiasmo de él y de Leonardo Leal, han hecho un equipo muy competitivo”.

Sin duda, aunque muchas veces se han caído, esto por el desarrollo del juego, ya que el jugador va amarrado de la silla, eso no les da para abajo y se mantienen en la lucha para ser los mejores del estado.

PLANES A FUTURO

Ellos esperan tener actividad en la Liga, la cual comenzará a partir del mes de marzo, siempre y cuando las condiciones de salud se den. “Queremos ser la sede inaugural del torneo del 2022 y vamos a tratar que así sea y con el favor del IMDEM, del DIF, trataremos de hacerlo”.

Otra de las actividades que se tiene, es que se pretende hacer un torneo incluyente pero a la inversa, donde se le invite a las personas que no tienen alguna discapacidad, subirse a la silla de ruedas y jugar un encuentro contra ellos, esto con el fin de hacer conciencia.

“Las personas no estamos exentas a una discapacidad, un accidente te puede marcar para siempre y la vida no se acaba. Que a pesar de ello nosotros salimos adelante y que eso sirva de motivación para las personas que no tienen una discapacidad, que nos respeten y que vean que se puede salir adelante”.













Lee más aquí:

Deportes Delfines domó a Potros y toma ventaja en los Playoffs del CIBAPAC

Deportes Vigilantes del Puerto, dicen adiós a la Liga de Baloncesto del Pacífico